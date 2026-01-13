Con un equipo plagado de juveniles Peñarol avanzó en la Liga AUF

Los aurinegros manejaron la pelota desde el inicio, con Franco González como principal exponente futbolístico. El Cepillo, rodeado de juveniles, era quien se hacía cargo de la pelota y bajaba hasta la zona de tres cuartos carbonera para recibirla.

El ritmo era típico de un partido de pretemporada. Si bien Peñarol intentaba imponer condiciones, Central -con varios de sus habituales titulares en cancha- le jugaba de igual a igual; sin embargo, no se superaban.

La primera chance clara la tuvo el equipo palermitano recién a los 23 minutos, cuando Guillermo Gandolfo conectó un cabezazo tras un tiro de esquina de Luciano Fernández y el arquero juvenil aurinegro Leandro Díaz tuvo que intervenir.

El primer tiempo 0-0, lo que reflejaba claramente el chato -y esperado- trámite. A nivel individual, lo más destacado del elenco carbonero eran chispazos del Cepillo y Matías González, Santiago Benítez y Brandon Álvarez.

Alegre y Díaz figuras

En el complemento hubo muchas variantes en ambos equipos y eso permitió que los dos encontraran espacios. En el arranque hubo dos chances muy claras para Central: Díaz le tapó un mano a mano claro a Luciano Fernández y más tarde el travesaño le negó el gol a Franco Muñoz.

Con el ingreso de Ignacio Alegre y un Brandon Álvarez aún más activo, los carboneros profundizaron más en el segundo tiempo con respecto a la primera parte. A los 63’, Márquez voló para evitar lo que iba a ser un golazo de media distancia del propio Alegre.

A los 65’, el árbitro Andrés Martínez cobró penal a favor de Peñarol por una supuesta infracción -por agarrón- sobre Madruga. Sin embargo, el remate del Cepillo dio en el palo.

En el minuto 80, Díaz tuvo dos nuevas tapadas consecutivas importante: primero ante un remate desde la medialuna de Rodrigo Muniz y luego tras un disparo de Raúl Tarragona. Más tarde, a falta de cinco minutos para el final, voló para evitar un gol de Franco Muñoz.

Finalmente, hubo penales para definir. Matías González, Madruga, Daguer, Barboza y Alegre anotaron los cinco tiros mirasoles. En Central erró Tarragona,por lo que el quinto tiro mirasol selló la serie y los palermitanos no llegaron a patear su último remate.