Conde: "no vale todo con tal de ganar la elección o un voto"

"Fuimos el equipo más goleador del año. Nosotros no logramos que el equipo funcionara como en el Intermedio y al final nos transformamos en Diente López dependiente”, confesó.

Sobre las declaraciones de Diego Polenta, quien dejó entrever que dejaría el fútbol, Conde contó que le pidió que se tomara unos días "para bajar la pelota al piso" y lo catalogó como un capitán "con todas las letras". "Él hace todo por todos, quiso levantar al plantel siempre y en esa espalda carga mucha cosa. Merece relajarse y ver como se resuelve todo”.

El impacto del fallecimiento de Juan Izquierdo

Esteban Conde confesó que el plantel "fue para adelante como pudo" ante la situación de Izquierdo y que pese a que "uno cada vez que sale a la cancha y a los entrenamientos va para adelante, en algunos momentos te acordás".

Finalmente criticó que “la empatía que generó todo lo de Juan Izquierdo duró 10 minutos y después te están puteando porque no rendís. Es la realidad”.

Las elecciones en Nacional

El actual ayudante técnico de Nacional, confesó que pese a que quiere quedarse en el club, "no recuerdo una campaña que se haya manejado de esta manera tan horrible con el nombre de Lasarte”.

“En el fútbol no vale todo. No vale todo con tal de ganar la elección o un voto. Hay cosas que no se hacen porque herís al otro y después todos somos buenitos y sanos y queremos lo mejor para el otro pero el dolor que está sintiendo ahora Lasarte a nosotros nos duele también”, sentenció.