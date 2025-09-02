Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Copa AUF | Peñarol |

Todos los detalles

Copa AUF: Nacional y Peñarol conocieron los detalles para los octavos de final

Los tricolores se enfrentarán a Plaza Colonia en el Gran Parque Central, mientras Peñarol será local en su estadio ante Liverpool.

Nacional y Plaza Colonia se enfrentan por la Copa AUF Uruguay.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Luego de finalizada la primera fase del torneo, y con los dieciséis equipos clasificados, la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay, dio a conocer los detalles de los partidos de octavos de final del torneo, que irá entre el 9 y el 11 de setiembre.

Martes 9 de setiembre

  • 15:00 - Bella Vista vs Central Español (Estadio Luis Tróccoli)

Miércoles 10 de setiembre

  • 14:00 - Oriental vs Defensor Sporting (Parque Palermo)
  • 15:30 - Racing vs Boston River (Parque Roberto)
  • 20:30 - Albion vs Porongos de Trinidad (Parque Palermo)
  • 20:30 - Peñarol vs Liverpool (Estadio Campeón del Siglo)

Jueves 11 de setiembre

  • 20:30 - Cerro Largo vs Tacuarembó (Estadio Ubilla de Melo)
  • 20:30 - Universitario de Salto vs Atlético Florida (Estadio Juan José Vispo Mari)
  • 20:30 - Nacional vs Plaza Colonia (Gran Parque Central)
