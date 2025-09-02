Copa AUF: Nacional y Peñarol conocieron los detalles para los octavos de final

Luego de finalizada la primera fase del torneo, y con los dieciséis equipos clasificados, la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay, dio a conocer los detalles de los partidos de octavos de final del torneo, que irá entre el 9 y el 11 de setiembre.
Martes 9 de setiembre
- 15:00 - Bella Vista vs Central Español (Estadio Luis Tróccoli)
Miércoles 10 de setiembre
- 14:00 - Oriental vs Defensor Sporting (Parque Palermo)
- 15:30 - Racing vs Boston River (Parque Roberto)
- 20:30 - Albion vs Porongos de Trinidad (Parque Palermo)
- 20:30 - Peñarol vs Liverpool (Estadio Campeón del Siglo)
Jueves 11 de setiembre
- 20:30 - Cerro Largo vs Tacuarembó (Estadio Ubilla de Melo)
- 20:30 - Universitario de Salto vs Atlético Florida (Estadio Juan José Vispo Mari)
- 20:30 - Nacional vs Plaza Colonia (Gran Parque Central)