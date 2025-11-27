Elecciones en Wanderers: ¿Qué proponen los candidatos y en que horario se puede votar?

Las propuestas de Jorge "Chifle" Barrios

El candidato que se presenta por la actual oposición de Wanderers, Jorge "Chifle" Barrios, habló con Tarde de Fútbol, en dónde destacó que para estas elecciones se hayan bajados las listas y los candidatos a la presidencia. Hay que recordar que en el último acto eleccionario hubo cinco listas para la presidencia.

"Lo primero que tenemos que hacer es ponernos al día con todos los empleados del club y los jugadores, después hay que ver cómo afrontar las finanzas y de que manera afrontamos el pasivo de USD 4.000.000", continuó.

"Queremos tener una directiva organizada para que se pueda trabajar. En la primera quincena de diciembre, tenemos que ponernos de acuerdo sobre quién será el entrenador, para de esta manera poder comenzar con el armado del equipo de manera profesional".

Barrios sostuvo que el foco de su agrupación va a estar puesto en lo deportivo y que se buscará "darle una alegría" a los hinchas bohemios. Además, subrayó la importancia de trabajar "reivindicando que tenemos un complejo deportivo, un equipo de inferiores que trabaja muy bien" y que el objetivo está en "entrar en la Copa Sudamericana para olvidarnos del descenso y llevar lentamente a que Wanderers sea el tercer grande del fútbol uruguayo".

"Lo único que yo quiero es festejar un campeonato, festejar tener una sede como la que perdimos en Agraciada. Si mañana me dan la oportunidad, vamos a tener un club abierto a la gente con la idea de que Wanderers siga creciendo", cerró Jorge "Chifle" Barrios.

Las propuestas de Gabriel Dommarco

"Armamos un equipo nuevo donde no hay gente del oficialismo sino que buscamos cambiar un poco la pisada para sacar a Wanderers adelante", comenzó contando Gabriel Dommarco, candidato por la lista 1902 al programa Tarde de Fútbol.

Dommarco hizo referencia a la situación económica que atraviesa el club, que según relató, tiene un déficit de casi USD 4.000.000, y "hay que afrontar USD 1.500.000 urgente". Sin embargo se mostró expectante en que con alguna venta e ingreso que tenga la institución, le puedan hacer frente.

En cuanto a la estructura deportiva, adelantó que "la idea nuestra es que Fabián Coito pase a ser el gerente deportivo y que Noy pase a la parte de inferiores para que trabajen en conjunto" y que en caso de ganar las elecciones "tengo apalabrado a Diego Monarriz para que sea el entrenador".

El candidato por la lista 1902 sostuvo que el objetivo es "armar un equipo relativamente nuevo", con una base de 6 o 7 jugadores y una importante presencia de juveniles. Entre las futuras incorporaciones, aseguró que ya habló con Adrián Colombino y Hernán Rivero para que se sumen al plantel.

"Hay un grupo inversor, no va ser SAD, con el que estamos trabajando. Hay una persona en España y otra en Sudamérica que quieren invertir en Wanderers, pero esto es algo a largo plazo", contó respecto a planes deportivos de cara al año que viene.

Listas de las elecciones

7vo5r769bnimwpt20n9x

igspvqm92zsbgap3uqe0