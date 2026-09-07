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Deportes Danielo Núñez |

fin a un histórico

Danielo Núñez dejó de ser el entrenador de Cerro Largo tras la derrota ante MC Torque

El históruico entrenador de 61 años, deja el cargo que había asumido en agosto del 2024. En este Campeonato Uruguayo logró cosechar 32 unidades en 27 partidos.

Danielo Núñez no sigue en Cerro Largo.

Danielo Núñez no sigue en Cerro Largo.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Luego de la derrota de atrás y en la hora ante MC Torque, Danielo Núñez dejó de ser el entrenador de Cerro Largo. De esta manera, la dirigencia del club arachán deberá salir en busca de un reemplazante para que se haga cargo del equipo principal.

Es importante recordar que Danielo Núñez durante este Campeonato Uruguayo sufrió un problema médico que lo hizo ausentarse durante algunos meses y su lugar fue ocupado por el asistente técnico, Ignacio Ordóñez.

El entrenador de 61 años, que ya es un histórico del club, deja el cargo luego de haberlo asumido en agosto del 2024, etapa en la que dirigió un total de 84 partidos. En este Campeonato Uruguayo, Cerro Largo cosechó 32 unidades producto de 8 victorias, 8 empates y 11 derrotas.

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