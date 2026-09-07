Luego de la derrota de atrás y en la hora ante MC Torque, Danielo Núñez dejó de ser el entrenador de Cerro Largo. De esta manera, la dirigencia del club arachán deberá salir en busca de un reemplazante para que se haga cargo del equipo principal.
fin a un histórico
Danielo Núñez dejó de ser el entrenador de Cerro Largo tras la derrota ante MC Torque
El históruico entrenador de 61 años, deja el cargo que había asumido en agosto del 2024. En este Campeonato Uruguayo logró cosechar 32 unidades en 27 partidos.