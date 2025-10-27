Cardama pidió al gobierno "un diálogo inmediato y constructivo"

Por otro lado, aclara que el astillero “viene cumpliendo con sus compromisos de construcción” de las dos patrulleras oceánicas encargadas durante la gestión anterior, y apunta que “las garantías (cuestionadas por el Gobierno) fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la administración”, por lo que “cualquier incidencia relativa a ellas no puede ser imputada” a Cardama.

Sustituir la garantía

No obstante, se compromete, “si fuera necesario” a sustituir la garantía cuestionada por una nueva. Finalmente, el astillero pide “la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes”.

Si esto no ocurriera, la empresa “se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que corresponden para la protección de sus legítimos derechos e intereses”.

Lazo convocada a comisión

Diputados del Partido Nacional y Partido Colorado citarán a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a la Comisión de Defensa de la Cámara baja, por la polémica sobre la denuncia civil y penal del Estado por la garantía del contrato con el astillero español Cardama por más de US$ 92 millones por dos patrullas oceánicas.

Así lo anunciaron el blanco Gabriel Gianoli y el colorado Maximiliano Campo en redes sociales. “El objeto es conocer dictámenes, informes técnicos, comunicaciones con Cardama y avances en las obras de construcción de las OPV”, señaló Gianoli.