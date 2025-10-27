Cardama pidió al gobierno "un diálogo inmediato y constructivo"

El astillero cardama, a través de un comunicado firmado por su titular, Mario Cardama, exigió este domingo al Gobierno uruguayo la apertura de “un diálogo inmediato y constructivo”, so pena de iniciar acciones legales.
La nota señala que la compañía tiene más de un siglo de actividad y su trayectoria es “de reconocida solvencia y seriedad”. En ese sentido, declara que el astillero “nunca se vio involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con cada proyecto”.
Según la firma, “ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales”, y señala que el anuncio de la rescisión del contrato por parte del Estado uruguayo “no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la administración y sus contratistas”.
Por otro lado, aclara que el astillero “viene cumpliendo con sus compromisos de construcción” de las dos patrulleras oceánicas encargadas durante la gestión anterior, y apunta que “las garantías (cuestionadas por el Gobierno) fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la administración”, por lo que “cualquier incidencia relativa a ellas no puede ser imputada” a Cardama.
Sustituir la garantía
No obstante, se compromete, “si fuera necesario” a sustituir la garantía cuestionada por una nueva. Finalmente, el astillero pide “la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes”.
Si esto no ocurriera, la empresa “se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que corresponden para la protección de sus legítimos derechos e intereses”.
Lazo convocada a comisión
Diputados del Partido Nacional y Partido Colorado citarán a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a la Comisión de Defensa de la Cámara baja, por la polémica sobre la denuncia civil y penal del Estado por la garantía del contrato con el astillero español Cardama por más de US$ 92 millones por dos patrullas oceánicas.
Así lo anunciaron el blanco Gabriel Gianoli y el colorado Maximiliano Campo en redes sociales. “El objeto es conocer dictámenes, informes técnicos, comunicaciones con Cardama y avances en las obras de construcción de las OPV”, señaló Gianoli.