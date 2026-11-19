Este jueves con tres encuentros de manera simultánea, comienza la última fecha del Clausura en el que se definirá la Anual. Peñarol, MC Torque y Deportivo Maldonado van por un lugar en la final del Campeonato Uruguayo que les otorgue además, un cupo en la Libertadores.
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Definición de la Anual: Peñarol derrota a Cerro Largo y por ahora es campeón
Peñarol está dos puntos arriba de MC Torque y ambos pueden coronarse este jueves. Deportivo Maldonado solo podría forzar un desempate contra el carbonero.