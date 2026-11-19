Progreso 1-1 MC Torque

El ciudadano es el actual escolta por lo que deberá ganarle a un Progreso ya descendido, y aguardar lo que suceda en el Campeón del Siglo.

A los 13 minutos llegó la primera alegría cuando de un pelotazo frontal, Obregón la bajó dentro del área y asistió a Salomón Rodríguez quien conectó para poner al ciudadano en ventaja. Pero la alegría duró poco, y es que minutos más tarde, Copelotti de cabeza igualó para los gauchos del Pantanoso.

Boston River 0-0 Deportivo Maldonado

El fernandino no tiene posibilidades de quedarse con la Anual este jueves. Debe ganar y esperar que tanto Peñarol como MC Torque pierdan para forzar un desempate con el carbonero.

Sobre el cierre de la primera mitad, Facundo Muñoa puso en ventaja a Deportivo Maldonado