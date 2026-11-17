La superioridad local se profundizó en los últimos diez minutos hasta redondear un contundente parcial de 61-26 en toda la segunda mitad. En el plano individual, Santiago Véscovi se erigió como la máxima figura de la noche al registrar 25 puntos con seis triples en once intentos, secundado eficazmente por Christopher Perry con 15 unidades y ocho rebotes, Skyler Hogan con 14 tantos y Nicola Pomoli con 13.

Panorama de la fecha y próximos compromisos

En el otro encuentro disputado en la jornada, Urunday Universitario superó ampliamente a Unión Atlética por 115 a 71 en su escenario de la avenida Joaquín Suárez, impulsado por los 29 puntos de Eric Demers y el estreno de AJ Pacher con 19 anotaciones. De esta manera, el conjunto estudioso escaló posiciones en la clasificación general, mientras que Unión Atlética acumuló su séptima derrota consecutiva.

Tras la actualización del calendario, Peñarol lidera el certamen en solitario con 14 puntos, seguido de cerca por Goes y Biguá con 13 unidades. La actividad oficial continuará esta semana con la disputa de la octava fecha, instancia en la que el conjunto aurinegro volverá a presentarse como local el jueves 19 de noviembre frente a Goes, mientras que Nacional visitará a Defensor Sporting en cancha de Welcome el viernes 20.