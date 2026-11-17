El Club Atlético Peñarol firmó una actuación histórica en el Palacio Contador Gastón Guelfi al derrotar de forma contundente al Club Nacional de Football por 96 a 64, en el encuentro correspondiente al partido pendiente de la cuarta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Con este resultado, la institución mirasol no solo consolidó su liderazgo absoluto en la tabla de posiciones con puntaje ideal de siete triunfos en igual cantidad de presentaciones, sino que además estableció la máxima diferencia de puntos registrada en el historial clásico del básquetbol uruguayo.
Arrollador triunfo
Peñarol aplastó 96-64 a Nacional en un clásico histórico de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Con un parcial demoledor de 61-26 en el segundo tiempo, Peñarol revirtió el marcador y alcanzó la mayor diferencia registrada entre ambos.