Uruguay cerró la temporada 2026 con una goleada como local ante República Dominicana en el Campus de Maldonado. Tras el partido, el entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán, mostró su conformidad con este nuevo proceso y con los jugadores que debutaron.
sensaciones positivas
Diego Forlán: de la "convivencia espectacular" a la "ilusión" de seguir en la selección
El entrenador de la selección uruguaya mostró su conformidad con el comienzo de su ciclo al frente de la mayor y ya piensa en el Sudamericano sub 20.