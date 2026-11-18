Finalmente, Forlán se refirió al partido en Maldonado que marcó el regreso de la celeste al interior del país. La catalogó como una “buena decisión y algo muy lindo” agradeciendo a la gente que “en todos lados es espectacular”.

Su futuro en la selección uruguaya

La selección mayor volverá a jugar en 2027, pero a principios de año el ex goleador celeste dirigirá a la Sub 20 en el Sudamericano que se disputará en Colombia. “Vamos a llevar los trabajos de la mayor, pero ahora lo más importante es focalizarnos en la sub 20, después veremos lo que haremos en marzo”.

Respecto a su continuidad al frente de la selección mayor, Diego Forlán confesó que “no trataba de ir más adelante porque no tenía ni idea de qué íbamos a lograr, pero ahora me ilusiono con ir más allá de marzo”.

Finalizó diciendo que cuando tomó las riendas “sabía que era un desafío muy grande, difícil” pero que al “pasar raya” se va con muy buenas sensaciones.