Dirigente de River Plate fue agredido por Ithurralde

“Me bajé y le dije: ‘¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y se me vino encima y me tiró un trompazo. Yo trastabillé porque eludí la agresión, pero pegué contra un árbol y me di la cabeza contra el piso. Me tuvo que curar la sanidad del club”, lamentó.

Las acusaciones de Ithurralde

Pero el problema no quedó ahí, ya que según comentó el dirigente, el entrenador estaba descontrolado. “Después siguió diciéndome una cantidad de improperios. Me causó gracia que él declaró que hubo una discusión acalorada conmigo y yo me tiré al piso. No hubo discusión. Fue un monólogo de él insultándome y una reacción irracional y acorde a su personalidad”, sostuvo Cibreiro, quien agregó que “tuvieron que sacarlo sus compañeros de cuerpo técnico”.

Cibreiro, quien además de directivo de River Plate fue presidente de Goes, dijo que venía pidiendo la salida de Ithurralde hace un mes y medio por el rendimiento del equipo, y que lo que más le sorprendió del “desequilibrio emocional” de Ithurralde fue lo último que le dijo: “Sos un viejo y, si Dios quiere, en dos años estás muerto”.

“Supongo que el enojo de él es porque intervine en la negociación para llevarlo a River Plate a través de Claudio Pereira, su cuñado y representante, que pidió que yo estuviera presente. Me puse a las órdenes, pero son cosas distintas. Yo tengo que velar por los intereses del club”, aclaró.

Si bien Cibreiro se tomó el fin de semana para reflexionar sobre lo ocurrido, aseguró que permanecerá en el cargo. “Estos hechos no tienen nada que ver. Me afectaron emocional y familiarmente, pero voy a seguir en la comisión directiva como hasta ahora, dando mi opinión, acompañando o dando otro enfoque. Simplemente me quise apartar porque emocionalmente no estaba con ganas”.