Oposición resolvió conformar una preinvestigadora por la compra de María Dolores

El titular del MGAP afirmó que en el proceso de adquisición de María Dolores no hubo “improvisación”. “Desde nuestro punto de vista, si no es la mejor, es una de las mejores compras que ha realizado el Instituto Nacional de Colonización en su historia”, aseguró.

Fratti señaló que el campo ubicado en el sur de Florida será destinado a la producción lechera y, en tal sentido, destacó que “absolutamente todas las gremiales lecheras han dado el OK a esta compra”. “Es bueno preguntarles una y otra vez a las gremiales lecheras, o a los que forman esas gremiales, que son los que están todos los días, invierno y verano, Año Nuevo y Navidad, detrás de las tetas de las vacas; insisto, ahí hay unanimidad”, resaltó.

En tanto, el senador Daniel Caggiani afirmó que lo anunciado por la oposición “es parte de una estrategia que se está terminando de acicalar en las oposiciones”, que consiste en que “al gobierno, ni un vaso de agua”. “Para nosotros se cumplieron todos los procedimientos legales correspondientes”, concluyó el legislador.