Luego de varias horas que llevó la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la oposición resolvió conformar una comisión preinvestigadora en la Cámara de Representantes. El diputado denunciante será el colorado Juan Martín Jorge, y el motivo son los cuestionamientos “de orden administrativo, jurídico y constitucional” respecto de la compra de la estancia. La preinvestigadora empezará a sesionar este jueves y deberá elevar informes al plenario en 48 horas. Tendrá tres miembros: Carlos Reyes y Gabriel Tinaglini (Frente Amplio) y Domingo Rielli (Partido Nacional).
"Ni un vaso de agua"
Oposición resolvió conformar una preinvestigadora por la compra de María Dolores
Daniel Caggiani afirmó que lo anunciado por la oposición “es parte de una estrategia, que consiste en que “al gobierno, ni un vaso de agua”.