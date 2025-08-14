Hacete socio para acceder a este contenido

Política María Dolores |

"Ni un vaso de agua"

Oposición resolvió conformar una preinvestigadora por la compra de María Dolores

Daniel Caggiani afirmó que lo anunciado por la oposición “es parte de una estrategia, que consiste en que “al gobierno, ni un vaso de agua”.

Por Redacción Caras y Caretas

Luego de varias horas que llevó la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la oposición resolvió conformar una comisión preinvestigadora en la Cámara de Representantes. El diputado denunciante será el colorado Juan Martín Jorge, y el motivo son los cuestionamientos “de orden administrativo, jurídico y constitucional” respecto de la compra de la estancia. La preinvestigadora empezará a sesionar este jueves y deberá elevar informes al plenario en 48 horas. Tendrá tres miembros: Carlos Reyes y Gabriel Tinaglini (Frente Amplio) y Domingo Rielli (Partido Nacional).

En la conferencia de prensa, Da Silva expresó que fueron “absolutamente insatisfactorias las explicaciones”. “Exhortamos y recomendamos a todos los jerarcas de gobierno actuales que traten de apegarse a la legalidad por su propia eventual responsabilidad penal”, expresó, por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda.

Dos modelos de país

En tanto, Fratti apuntó en la conferencia, rodeado por la bancada del Frente Amplio (FA), que quedaron claros los “dos modelos de país”. El ministro subrayó que, desde el punto de vista del gobierno, el INC “tiene que seguir atendiendo al pobrerío rural como inversión”. Enfatizó que el FA es el que más hectáreas ha comprado para el instituto, alrededor de 10.000 hectáreas por año en promedio.

El titular del MGAP afirmó que en el proceso de adquisición de María Dolores no hubo “improvisación”. “Desde nuestro punto de vista, si no es la mejor, es una de las mejores compras que ha realizado el Instituto Nacional de Colonización en su historia”, aseguró.

Fratti señaló que el campo ubicado en el sur de Florida será destinado a la producción lechera y, en tal sentido, destacó que “absolutamente todas las gremiales lecheras han dado el OK a esta compra”. “Es bueno preguntarles una y otra vez a las gremiales lecheras, o a los que forman esas gremiales, que son los que están todos los días, invierno y verano, Año Nuevo y Navidad, detrás de las tetas de las vacas; insisto, ahí hay unanimidad”, resaltó.

En tanto, el senador Daniel Caggiani afirmó que lo anunciado por la oposición “es parte de una estrategia que se está terminando de acicalar en las oposiciones”, que consiste en que “al gobierno, ni un vaso de agua”. “Para nosotros se cumplieron todos los procedimientos legales correspondientes”, concluyó el legislador.

