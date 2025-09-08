Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka coronaron dos grandes semanas en Estados Unidos, obteniendo los títulos individuales del US Open, siendo este el último Grand Slam del año. En el caso del tenista española, además de la copa, aseguró su vuelta a lo más alto del ranking ATP.
de nuevo arriba
US Open: Carlos Alcaraz se quedó con el trofeo y volvió a lo más alto del ranking
En la final femenina del US Open, Aryna Sabalenka se impuso con contundencia ante la locataria Amanda Anisimova, para levantar su cuarto Grand Slam.