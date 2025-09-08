US Open: Carlos Alcaraz se quedó con el trofeo y volvió a lo más alto del ranking

Segundo título de US Open y a lo más alto del ranking

En un nuevo partido estelar, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentaron por tercera final consecutiva de un Grand Slam, en la que volvieron a demostrar por qué son los dos mejores tenistas de la actualidad. El resultado fue de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a favor del español, que alzó su sexto título de Grand Slam y segundo del US Open (lo había ganado en la edición 2022).

Los otros títulos que posee el tenista español son los de Wimbledon en 2023 y 2024 y Roland Garros en 2024 y 2025. Además fue su tercera final de un torneo grande en esta temporada en la que ganó Roland Garros, US Open y perdió en Wimbledon a manos del Jannik Sinner.

Además de la copa, Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno del ranking ATP, puesto que supo ocupar hasta agosto de 2023 en donde cayó al segundo y tercer lugar. Luego de 65 semanas consecutivas en lo más alto, Jannik Sinner cayó al segundo lugar.