Deportes Us Open | Carlos Alcaraz | Sinner

US Open: Carlos Alcaraz se quedó con el trofeo y volvió a lo más alto del ranking

En la final femenina del US Open, Aryna Sabalenka se impuso con contundencia ante la locataria Amanda Anisimova, para levantar su cuarto Grand Slam.

Carlos Alcaraz vuelve a lo más alto del ranking tras ganar el US Open.

 Foto: ATP Tour
Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka coronaron dos grandes semanas en Estados Unidos, obteniendo los títulos individuales del US Open, siendo este el último Grand Slam del año. En el caso del tenista española, además de la copa, aseguró su vuelta a lo más alto del ranking ATP.

El sábado Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova se vieron las caras en una nueva final, en la que la tenista bielorrusa se impuso por 6-3 y 7-6 a la estadounidense para revalidar el título obtenido en la edición pasada.

De esta manera, Sabalenka se mantiene en lo más alto del ranking, y suma su cuarto título de Grand Slam, luego de haber obtenido en Australian Open en 2023 y 2024, y el US Open en la edición 2024 y en esta.

Segundo título de US Open y a lo más alto del ranking

En un nuevo partido estelar, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentaron por tercera final consecutiva de un Grand Slam, en la que volvieron a demostrar por qué son los dos mejores tenistas de la actualidad. El resultado fue de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a favor del español, que alzó su sexto título de Grand Slam y segundo del US Open (lo había ganado en la edición 2022).

Los otros títulos que posee el tenista español son los de Wimbledon en 2023 y 2024 y Roland Garros en 2024 y 2025. Además fue su tercera final de un torneo grande en esta temporada en la que ganó Roland Garros, US Open y perdió en Wimbledon a manos del Jannik Sinner.

Además de la copa, Carlos Alcaraz vuelve a ser el número uno del ranking ATP, puesto que supo ocupar hasta agosto de 2023 en donde cayó al segundo y tercer lugar. Luego de 65 semanas consecutivas en lo más alto, Jannik Sinner cayó al segundo lugar.

