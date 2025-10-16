Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes licitación |

al llamado de auf

Doce empresas compraron los pliegos para los derechos de televisación del fútbol

A fin de año se conocerá el nombre de quién se hará cargo de los derechos de televisación; hay 12 empresas interesadas.

Doce interesados en el fútbol uruguayo.

 FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Doce empresas compraron los pliegos de la licitación convocada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para la concesión de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Ahora comienza una nueva etapa y a fines de diciembre se conocerá el ganador de la licitación.

Se trata de tres empresas internacionales y nueve nacionales, incluida Tenfield, que pagaron U$S 10.000 para participar de esta etapa.

A partir de este jueves 19 de octubre y hasta el 4 de noviembre queda habilitada la etapa 2 en la que los interesados deberán presentar formalmente las ofertas en los rubros o lotes que quieran participar. Las ofertas deberán ser presentadas mediante correo electrónico detallando los montos a pagar por los derechos en cualquiera de los seis rubros licitados.

El 19 de noviembre se comunicarán los habilitados que pasarán a la siguiente instancia. El 28 dará comienzo el período de negociación con los mejores oferentes. El 5 de diciembre se le comunicará la posibilidad de igualar a Tenfield, que en caso de presentarse a la licitación tendrá hasta el 19 de diciembre para ejecutar la cláusula de igualación.

Según la AUF, el llamado busca modernizar la gestión de los activos comerciales del fútbol uruguayo, adaptándose a las nuevas demandas del mercado y a las transformaciones en los hábitos de consumo deportivo.

Tres bloques de adjudicación

El proceso se organiza en tres bloques principales:

• Derechos Comerciales (Bloque I):

Televisión abierta y por cable, con inclusión de resúmenes, highlights y contenidos near-live.

Derechos de transmisión en plataformas streaming (OTT).

Derechos audiovisuales internacionales.

Sponsorship, merchandising, explotación de datos (live feeds y data feeds).

Comercialización de otras competiciones bajo órbita AUF.

• Producción Audiovisual (Bloque II):

Producción y transmisión de partidos in situ.

Provisión y operación de móviles de producción.

Distribución de señal y soporte técnico para el VAR.

• Producción Comercial (Bloque III):

Gestión del kit comercial en días de partido.

Cartelería física y sistemas LED perimetrales.

Tapetes publicitarios 3D y otros accesorios comerciales.

