Doce empresas compraron los pliegos para los derechos de televisación del fútbol

El 19 de noviembre se comunicarán los habilitados que pasarán a la siguiente instancia. El 28 dará comienzo el período de negociación con los mejores oferentes. El 5 de diciembre se le comunicará la posibilidad de igualar a Tenfield, que en caso de presentarse a la licitación tendrá hasta el 19 de diciembre para ejecutar la cláusula de igualación.

Según la AUF, el llamado busca modernizar la gestión de los activos comerciales del fútbol uruguayo, adaptándose a las nuevas demandas del mercado y a las transformaciones en los hábitos de consumo deportivo.

Tres bloques de adjudicación

El proceso se organiza en tres bloques principales:

• Derechos Comerciales (Bloque I):

Televisión abierta y por cable, con inclusión de resúmenes, highlights y contenidos near-live.

Derechos de transmisión en plataformas streaming (OTT).

Derechos audiovisuales internacionales.

Sponsorship, merchandising, explotación de datos (live feeds y data feeds).

Comercialización de otras competiciones bajo órbita AUF.

• Producción Audiovisual (Bloque II):

Producción y transmisión de partidos in situ.

Provisión y operación de móviles de producción.

Distribución de señal y soporte técnico para el VAR.

• Producción Comercial (Bloque III):

Gestión del kit comercial en días de partido.

Cartelería física y sistemas LED perimetrales.

Tapetes publicitarios 3D y otros accesorios comerciales.