Dos partidos cierran la quinta del Apertura que tiene cuatro líderes

Esta noche, dos encuentros estarán bajando el telón a la quinta fecha del Torneo Apertura, en la que hay cuatro líderes pero pueden sumarse dos más. Peñarol tras el empate ante Danubio es uno de los que está arriba, mientras que Nacional atraviesa una crisis en la que Jadson Viera tambalea.
A partir de las 18:30 habrá fútbol, cuando en el Estadio Ubilla de Melo, Cerro Largo reciba a MC Torque, encuentro que será arbitrado por Pablo Silveira y Diego Riveiro. Los arachanes sumaron un triunfo y tres derrotas, mientras que el ciudadano irá en busca de sumarse a los líderes.
Más tarde, con el pitidio inicial pactado para las 21:30, Boston River estará recibiendo a Liverpool en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, partido que será arbitrado por Santiago Motta y Daniel Fedorczuk. El sastre no arrancó bien y suma dos puntos mientras que el negriazul quiere ser uno de los equipos líderes.
La quinta del Apertura
A continuación repasamos resultados y posiciones parciales de la quinta fecha del Torneo Apertura.
- Wanderers 0-0 Deportivo Maldonado
- Progreso 2-2 Albion
- Peñarol 1-1 Danubio
- Racing 1-0 Cerro
- Juventud 3-1 Nacional
- Defensor Sporting 0-0 Central Español
- 18:30 - Cerro Largo vs MC Torque
- 21:30 - Boston River vs Liverpool
Posiciones Apertura
- Racing - 10
- Deportivo Maldonado - 10
- Central Español - 10
- Peñarol - 10
- Defensor Sporting - 8
- Danubio - 8
- Wanderers - 8
- MC Torque - 7
- Liverpool - 7
- Nacional - 7
- Albion - 5
- Juventud de Las Piedras - 4
- Cerro Largo - 3
- Boston River - 2
- Cerro - 2
- Progreso - 2