Deportes López | Jadson Viera | Franzini

Alivio

El Diente López rescató a un Nacional que no levanta en su juego

"El equipo dio la cara, había que pasar esto", dijo Jadson Viera luego del empate ante Defensor Sporting en el Franzini que le permitió ganar la Tabla Anual.

Viera se mostró conforme con el juego de su equipo. El Diente López a poco del final rescató al tricolor.

Ahora con lo mostrado en los últimos partidos, no alcanza. Tanto Liverpool como Peñarol son otros rivales, con otro potencial y jugando así, es difícil para Nacional.

En el partido de ayer, con pocas o casi ninguna llegada en el primer tiempo a Nacional le costó y mucho el partido en el Franzini. Defensor empezó ganando con un golazo de José Álvarez. En ese momento Peñarol ganaba su partido y se iba a una final para definir la Anual. En el Centenario llegaba otro gol del mirasol que sentenciaba el juego y esperaba se esperaba con expectativa lo que pasaba en el Franzini. Cuando todo era nervios, tanto afuera como adentro de la cancha, una buena jugada individual de Diego Romero, la pelota llegó al Diente López y el goleador no falló para mandar la pelota al fondo de la red.

El desahogo fue total. En ese momento podemos decir que Nacional era más, pero no con buen fútbol ni muchas ideas. Con toda la artillería pesada, Jadson Viera puso casi todo lo que tenia para sacar ese punto que lo dejara en la cima de la anual. Villalba, Carneiro, Gómez, el Diente López, Mereles. Era un mundo de gente de mitad de cancha hacia arriba.

Pero el análisis del partido no solo pasa por el empate, también por el mal arbitraje de Leodan González. Inexplicable la barrida de Maxi Gómez al minuto 94 de partido. Era amarilla y ya tenía una (mal sacada) era roja y se perdía mínimo una de las finales.

Viera valoró el punto en el Franzini

"Era un partido complicado, creo que estuvimos muy bien, la verdad que estuvimos bien. A veces tenés un partido controlado, pero en una llegada muy buena te clavan zapatazo. Resalto este grupo, la verdad que en un momento complicado dio la cara. Jugó y prácticamente en 45 minutos tuvimos todas las chances, En definitiva había que pasar ese momento, obviamente no es fácil, fueron semanas intensas por lo que felicito al plantel y también a la gente que nos sigue acompañado y hay que seguir por este camino", dijo Jadson Viera.

"El estilo estuvo, por algunas situaciones buscamos un juego más directo, pero en el primer tiempo jugamos, nos falta afinar algunas situaciones, pero en definitiva había que pasar este momento", sentenció.

