El Diente López rescató a un Nacional que no levanta en su juego

El desahogo fue total. En ese momento podemos decir que Nacional era más, pero no con buen fútbol ni muchas ideas. Con toda la artillería pesada, Jadson Viera puso casi todo lo que tenia para sacar ese punto que lo dejara en la cima de la anual. Villalba, Carneiro, Gómez, el Diente López, Mereles. Era un mundo de gente de mitad de cancha hacia arriba.

Pero el análisis del partido no solo pasa por el empate, también por el mal arbitraje de Leodan González. Inexplicable la barrida de Maxi Gómez al minuto 94 de partido. Era amarilla y ya tenía una (mal sacada) era roja y se perdía mínimo una de las finales.

Viera valoró el punto en el Franzini

"Era un partido complicado, creo que estuvimos muy bien, la verdad que estuvimos bien. A veces tenés un partido controlado, pero en una llegada muy buena te clavan zapatazo. Resalto este grupo, la verdad que en un momento complicado dio la cara. Jugó y prácticamente en 45 minutos tuvimos todas las chances, En definitiva había que pasar ese momento, obviamente no es fácil, fueron semanas intensas por lo que felicito al plantel y también a la gente que nos sigue acompañado y hay que seguir por este camino", dijo Jadson Viera.

"El estilo estuvo, por algunas situaciones buscamos un juego más directo, pero en el primer tiempo jugamos, nos falta afinar algunas situaciones, pero en definitiva había que pasar este momento", sentenció.