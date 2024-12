El Diente se queda, Bava no llegaría y aparece un tapado para DT de Nacional

A raíz de eso, el pasado domingo Perchman fue claro en Punto Penal: “Yo le digo al hincha de Nacional que, si ganamos la elección, el Diente López va a continuar en el club. Quédense tranquilos que no habrá ninguna posibilidad de que se vaya”. “Bava no me manifestó ningún inconveniente con el Diente, es más, le parece un jugador importantísimo en sus planes”.