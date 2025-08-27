El emotivo video de San Pablo en recuerdo a Juan Izquierdo

A un año de la muerte de Juan Izquierdo, el recuerdo y los homenajes hacia el futbolista se hicieron presentes. Uno de los clubes que lo recordó, fue San Pablo, quien fue el rival de Nacional en esa noche de Copa Libertadores, en la que el defensor se desvaneció.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El club paulista siempre estuvo muy presente sobre la evolución y el cuidado hacia Juan Izquierdo, siendo Jonathan Calleri una de las voces con más notoriedad. Hoy, lunes 27 de agosto de 2025, a un año de su fallecimiento, el club publicó un muy emotivo video en sus redes sociales.
"Él vestía otra camiseta, cayó en nuestro suelo, rodeado por nuestra gente. Allí, se convirtió en parte de nuestra historia. Juan Izquierdo, que nos dejó hace exactamente un año, será siempre recordado por la afición tricolor. Esta camiseta homenajea y eterniza nuestro respeto y cariño a su familia, a sus amigos, al Club Nacional de Football y a sus hinchas", escribió la cuenta oficial.
Además, desde San Pablo adelantaron que todo lo recaudado en la venta de las camisetas, será destinado para la familia de Juan Izquierdo.