Luego de unas semanas sin actividad, este martes se puso en marcha el complemento de los dieciseisavos de final de la Copa AUF Uruguay, en el que se destacó el histórico triunfo de Universitario de Salto ante Wanderers. Además, Nacional sin sobrarle nada, eliminó a Huracán del Paso de la Arena.
Avanzó Bella Vista
Copa AUF: histórica victoria de Universitario de Salto ante Wanderers
El equipo salteño se transformó en el segundo club OFI en eliminar a uno de Primera División por la Copa AUF Uruguay.