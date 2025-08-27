Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Copa AUF | Universitario | Juventud de Las Piedras

Avanzó Bella Vista

Copa AUF: histórica victoria de Universitario de Salto ante Wanderers

El equipo salteño se transformó en el segundo club OFI en eliminar a uno de Primera División por la Copa AUF Uruguay.

 Foto: IG de Universitario de Salto
El conjunto salteño vivió una fiesta en el Estadio Vispo Mari. Con goles de Octavio Pintos y Pablo Sotelo derrotó 2 a 0 a Wanderers, para meterse en octavos de final. El momento bohemio es de crisis y se evalúa la continuidad de Alejandro Apud al frente del conjunto del Prado.

La victoria de Universitario tiene tintes de histórica, ya que es el segundo equipo de OFI en eliminar a uno de Primera División en todas las ediciones de la Copa AUF Uruguay. El otro antecedente recae en la edición del 2023, cuando Barracas de Dolores venció 3 a 2 a Cerro Largo.

Además, este miércoles también hubo fútbol, en el que Bella Vista con un plantel plagado de jugadores jóvenes, venció por mínima diferencia a Juventud de Las Piedras, dando un fuerte golpe en la mesa. El único tanto del papal fue convertido por Andy Díaz.

¿Cómo siguen los dieciseisavos de la Copa AUF Uruguay?

Con tres partidos este miércoles y uno el jueves, se estará cerrando la primera fase de la Copa AUF Uruguay, y quedarán definidos los cruces de octavos de final.

Miércoles 27 de agosto

  • 20:30 - Río Negro de San José vs Peñarol (Estadio Castro Martínez Laguarda)
  • 20:30 - San Carlos de Maldonado vs Tacuarembó (Estadio Domingo Burgueño Miguel)
  • 20:30 - Paso de la Arena vs Boston River (Complejo Rentistas)

Jueves 28 de agosto

  • 20:30 - Atenas de Tala vs Racing (Estadio Juan Antonio Lavalleja)

