El gran gesto del "Diente" López con Peirano y la reacción del entrenador
Peirano reveló que el delantero le "pidió permiso" a sus compañeros del plantel para llevarle la copa de Campeón Uruguayo a su casa.
Pablo Peirano destacó el gesto de Nicolás "Diente" López.
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Nacional se consagró campeón Uruguayo al vencer a Peñarol en el Gran Parque Central, y durante los festejos, se destacó un gran gesto de Nicolás "Diente" López con Pablo Peirano, que fue el entrenador del tricolor durante gran parte del campeonato.
Durante una entrevista con el programa La Mañana del Fútbol de radio El Espectador Deportes, el entrenador reveló que luego de un asado del plantel, el "Diente" López "le pidió permiso a sus compañeros" y le llevó la copa de Campeón Uruguayo a su casa. "Es un gesto que me emocionó mucho”, sostuvo.
“No me voy a sacar nunca la sensación de ver los festejos y creer que uno podía estar ahí. La reacción del plantel y el gesto de algunos jugadores me sirvió para alivianar, levantar la copa y sentirme parte”, aseguró.
“No pongo en mi currículum que soy Campeón Uruguayo. No corresponde porque no estuve en la final", sostuvo Peirano y aseguró que "no creo que vaya a volver a Nacional”.
Su salida de Nacional
Durante la entrevista brindada al programa La Mañana del Fútbol, Pablo Peirano aseguró que el clásico que pierden en el Torneo Clausura "fue un quiebre tremendo" en su etapa al frente del tricolor. “Nos costó asimilar la salida de Nacional por la ilusión que teníamos que ser campeones. Pero nunca logré bajonearme, la vida continúa”.
El entrenador aseguró que "lo que más me dolió" fue que la Anual "la habíamos ganado en cancha" pero el descuento de los puntos "nos llevó a pelearla hasta el final". Además, manifestó que “sufrí mucho más la salida de Nacional por los hijos que son fanáticos del club y querían la foto en el Parque con la copa”.
“No me podía sentar a ver los últimos partidos de Nacional porque lo veo con cabeza de entrenador. Quería que saliera campeón por todo lo que nos dio el plantel”.
Además, Pablo Peirano manifestó su convencimiento en que si ellos seguían al frente del plantel, "Nacional salía campeón igual".