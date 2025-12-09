El gran gesto del "Diente" López con Peirano y la reacción del entrenador

“No pongo en mi currículum que soy Campeón Uruguayo. No corresponde porque no estuve en la final", sostuvo Peirano y aseguró que "no creo que vaya a volver a Nacional”.

Diente y Peirano

Su salida de Nacional

Durante la entrevista brindada al programa La Mañana del Fútbol, Pablo Peirano aseguró que el clásico que pierden en el Torneo Clausura "fue un quiebre tremendo" en su etapa al frente del tricolor. “Nos costó asimilar la salida de Nacional por la ilusión que teníamos que ser campeones. Pero nunca logré bajonearme, la vida continúa”.

El entrenador aseguró que "lo que más me dolió" fue que la Anual "la habíamos ganado en cancha" pero el descuento de los puntos "nos llevó a pelearla hasta el final". Además, manifestó que “sufrí mucho más la salida de Nacional por los hijos que son fanáticos del club y querían la foto en el Parque con la copa”.

“No me podía sentar a ver los últimos partidos de Nacional porque lo veo con cabeza de entrenador. Quería que saliera campeón por todo lo que nos dio el plantel”.

Además, Pablo Peirano manifestó su convencimiento en que si ellos seguían al frente del plantel, "Nacional salía campeón igual".