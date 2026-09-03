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El insólito e inexplicable motivo por el que se suspendió Rentistas ante Plaza Colonia

La seguridad privada, la guardia policial y la ambulancia fueron notificados que el partido comenzaba 18:15 y no a las 15:00 horas como estaba fijado.

Suspendido el partido entre Rentistas y Plaza Colonia.

Suspendido el partido entre Rentistas y Plaza Colonia.

 @RentistasSad
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La Copa AUF Uruguay nos dejó una situación increíble y difícil de comprender. Este jueves, Rentistas debía recibir a Plaza Colonia por este torneo en el Complejo Rentistas, sin embargo, el partido debió ser suspendido ante la ausencia de policías y de la ambulancia.

Según un comunicado emitido por el equipo bichocolorado en sus redes sociales, minutos antes de empezar el partido se constató que la seguridad privada, la guardia policial y la ambulancia no estaban presentes en el recinto.

El motivo fue que estaban notificados que el partido comenzaba a las 18:15 horas y no a las 15:00 como estaba fijado. Luego de más de una hora de espera a que estos llegaran, el árbitro decidió suspender el encuentro.

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