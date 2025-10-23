El TAS ratificó el fallo de la AUF y Nacional pierde 3 puntos

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó el fallo de dos tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol y Nacional pierde tres puntos en esta temporada por los incidentes en la final del Torneo Intermedio. Así lo adelantó el delegado Enrique Campos en Minuto 1 de Radio Carve Deportiva. La notificación es muy escueta según adelantó el dirigente y todavía no llegaron los argumentos, pero lo concreto es que la decisión no se modifica y el tricolor pierde tres puntos. En definitiva el Campeonato Uruguay sigue tal cual estaba: Nacional continúa 4 puntos arriba en la Tabla Anual y Peñarol 5 arriba en el Clausura.