El TAS ratificó el fallo de la AUF y Nacional pierde 3 puntos

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó el fallo de dos tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol y Nacional pierde tres puntos en esta temporada por los incidentes en la final del Torneo Intermedio. Así lo adelantó el delegado Enrique Campos en Minuto 1 de Radio Carve Deportiva. La notificación es muy escueta según adelantó el dirigente y todavía no llegaron los argumentos, pero lo concreto es que la decisión no se modifica y el tricolor pierde tres puntos. En definitiva el Campeonato Uruguay sigue tal cual estaba: Nacional continúa 4 puntos arriba en la Tabla Anual y Peñarol 5 arriba en el Clausura.
López en duda
Faltan tres fechas y en Nacional son todas incertidumbres. Hace meses que Nacional solo compite por el Campeonato Uruguayo, no tiene copas internacionales ni tampoco Copa AUF Uruguay. Así y todo, las lesiones en esta parte del año están siendo recurrentes en los tricolores.
Una de sus figuras y el goleador tricolor Nicolás "Diente" López vuelve a estar en duda para el partido del domingo. Según informó Minuto 1 de Carve Deportiva, el jugador no completó la práctica del martes y tampoco este miércoles. Más que estar en duda, uno pensaría que estando a jueves esta descartado. Tal vez pueda ocupar un lugar en el banco, pero por el momento esta posibilidad no está confirmada.
Con la baja de Emiliano Ancheta (está desgarrado) y la lesión de López, el técnico Pablo Peirano trata de armar el equipo para enfrentar a Wanderers. Tapoco podrá contar con Christian Oliva y Gonzalo Carneiro, ambos suspendidos.
Así las cosas, el técnico tiene un equipo en mente. Por Ancheta ingresaría Nicolás Rodríguez. Además vuelve Nicolás Lodeiro que será titular y el venezolano Rómulo Otero también estaría en el once inicial.
Pasando en limpio, el equipo sería con Luis Mejía, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Rómulo Otero, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.
El otro podría tener una chance es el nigeriano Christian Ebere. El africano alternó buenos partidos y otros no tanto, pero está en la consideración del entrenador.
En resumen, equipo definitivo, no hay. Dudas muchas. Este viernes Peirano realizará el trabajo táctico y definirá el once para enfrentar a Wanderers el domingo en el Parque Viera.