Desde el 3 de enero, en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, comenzó la gira del trofeo de la Copa del Mundo. Organizado por Coca Cola, junto a la FIFA, el prestigioso trofeo recorrerá 30 federaciones miembro de la FIFA e incluirá 75 escalas a lo largo de más de 150 días, entre ellos Uruguay.
una vez más en el país
El trofeo de la Copa del Mundo llega a Uruguay: ¿cuándo y dónde se podrá visitar?
El trofeo de la Copa del Mundo estará en nuestro país el próximo domingo 22 de febrero en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU.