Deportes

una vez más en el país

El trofeo de la Copa del Mundo llega a Uruguay: ¿cuándo y dónde se podrá visitar?

El trofeo de la Copa del Mundo estará en nuestro país el próximo domingo 22 de febrero en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU.

El trofeo de la Copa del Mundo llega a Urugauy.

 Gastón Britos/FocoUy
Desde el 3 de enero, en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, comenzó la gira del trofeo de la Copa del Mundo. Organizado por Coca Cola, junto a la FIFA, el prestigioso trofeo recorrerá 30 federaciones miembro de la FIFA e incluirá 75 escalas a lo largo de más de 150 días, entre ellos Uruguay.

Una de las paradas del trofeo será Uruguay. Los hinchas celestes podrán presenciar y tomarse fotos con la copa el próximo domingo 22 de febrero en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU.

En las próximas horas se espera que desde Coca Cola, informen los detalles sobre cómo se podrá acceder a presenciar el trofeo.

“Para Coca-Cola Uruguay es un honor y un privilegio inmenso traer el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA de vuelta al país", aseguró Leonardo García, Gerente General de Coca Cola Uruguay. "Nos enorgullece ser el puente que acerca la magia del fútbol, permitiendo que los fanáticos se reencuentren con este preciado símbolo de unión y pasión.

