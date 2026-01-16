Chofer con sarampión: 33 personas deberán cumplir aislamiento preventivo

El MSP insistió en que esta situación refuerza la importancia de revisar los esquemas de vacunación. “Las personas que no estén seguras de haber recibido las dos dosis deben concurrir a cualquier vacunatorio del país y solicitar la vacuna”, subrayó la jerarca. La inmunización es gratuita y está disponible en todo el territorio nacional.

En paralelo, la cartera exhortó a extremar las medidas de prevención y realizó un llamado específico a quienes hayan utilizado determinadas líneas de ómnibus en fechas y horarios concretos, coincidentes con los turnos laborales del chofer contagiado. Se solicita especialmente verificar el esquema de vacunación y, ante dudas, concurrir a vacunarse.

Las líneas, fechas y horarios identificados por el MSP son los siguientes:

9 de enero: línea 116, entre las 5:00 y las 12:00 horas.

10 de enero: línea 121, entre las 8:00 y las 15:00 horas.

11 de enero: línea 116, entre las 18:00 y las 23:00 horas.

12 de enero: línea 121, entre las 11:00 y las 18:00 horas.

13 de enero: línea 117, entre las 17:00 y las 23:00 horas.

Desde el MSP remarcaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la vacunación. La detección temprana y el seguimiento de los contactos buscan evitar la propagación del virus y contener cualquier posible brote.