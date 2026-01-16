Perchman busca cerrar a Rogel y Palacios con un pie y medio fuera de Nacional

Rogel cerca de Nacional

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo este viernes en Carve Deportiva que piensa cerrar esta tarde la incorporación de Agustín Rogel. El tricolor le hizo una buena oferta al futbolista con un contrato por dos años con la posibilidad a uno más y además Rogel quiere jugar en Nacional, por lo cual es probable que todo quede resuelto en los próximos días. Si bien Rogel tenía una oferta de Platense de Argentina y apareció otro equipo importante de la vecina orilla interesado en el central, todos los caminos llevan a que termine en el equipo que lo vio nacer.

Luego de arreglada la situación del jugador, Ariel Krasouski tendrá que negociar con el Herta Berlín la salida del futbolista, ya que tiene contrato con los alemanes hasta junio de 2026, pero no sería una dificultad llegar a un acuerdo.

Perchman también habló sobre el tema César Araújo y adelantó que la situación sigue incambiada. El volante tiene alguna propuesta del fútbol brasileño pero todavía no hay una definición sobre el tema.

Jadson Viera pretende tener el plantel completo lo antes posible y la directiva busca que haya una resolución rápida para ver si sigue en el mercado de pases, o con la incorporación de Araújo cierra el plantel para la primera mitad del año.