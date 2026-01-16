Nacional jugará dos partidos este sábado, uno amistoso a puertas cerradas con los titulares y otro equipo por la noche buscando el pase a semifinales de la Liga AUF enfrentando a las 20 horas a Cerro Largo en el parque Federico Saroldi. En este partido, Jadson Viera no pondrá un equipo 100% alternativo y es probable que coloque algún jugador de mayor recorrido como es el caso de Nicolás "Ojito" Rodríguez y no se descarta al venezolano Rómulo Otero que continúa en los tricolores mientras se busca una salida para la presente temporada.
Encaminado
Perchman busca cerrar a Rogel y Palacios con un pie y medio fuera de Nacional
Nacional le hizo una buena oferta por dos años con la posibilidad de un tercero al zaguero que quiere jugar en el tricolor.