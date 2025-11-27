Manta: "pletóricos" por las ofertas recibidas y la "nueva guerra" que se viene

Manta valoró el esfuerzo que hizo el actual Ejecutivo pero también otros, para que la licitación se lograra, y destacó que "en los jugadores está el mérito de haber comenzado esta lucha por los derechos de televisión".

La "nueva guerra" que se viene en el fútbol uruguayo

Desde hace un buen tiempo, los clubes ya empezaron a discutir sobre cómo será la repartición de los nuevos ingresos por los derechos de televisión. Carlos Manta calificó este momento como "la otra guerra" que comienza en el fútbol uruguayo. "Ya se logró que se juntaran todos los cuadros en desarrollo, algo que era imposible, y hoy están espalda con espalda a favor de que sea equitativo", valoró.

Respecto a este tema, el neutral de la AUF dijo que Nacional y Peñarol "son los embajadores del fútbol uruguayo y deberían ganar más que el resto", pero que entiende que es un "buen momento para achicar la brecha que existe entre los clubes, algo que va a beneficiar a los grandes de cara a los torneo internacionales".

"Los campeonatos están armados para Nacional y Peñarol. En tres años el fútbol uruguayo va a ser ultra competitivo, porque hay muchos clubes que están creciendo a pasos agigantados, y no digo en la A ni en la B, sino que hablo de clubes que están en la C. Va a haber una reestructuración del fútbol uruguayo", agregó.

Finalmente, Carlos Manta sostuvo que "para llegar acá se hicieron las cosas muy mal. Se premió a los clubes que se gestionaron mal y que hicieron las cosas mal, mientras que a los que hicieron bien las cosas se los trató de una manera negativa".