Declararon inimputable al autor del triple homicidio ocurrido en 18 de Mayo

"Esta persona tenía un problema de salud de base por el que venía siendo tratado, pero no se había detectado, no estaba siendo tratado por un tema de salud mental que la pericia concluyó que se trata de una esquizofrenia", explicó Benech en una rueda de prensa.

Detalló que "se dispuso ahora como medida cautelar la internación en su centro de salud para tratar este problema que no estaba siendo tratado". Además, Benech indicó que se periciarán dispositivos electrónicos y que la fiscal solicitará alguna otra pericia.

El caso del triple homicidio y la escena dantesca que encontró la Policía

El hallazgo de los cuerpos sucedió luego de que compañeros de trabajo del padre (quien se desempeñaba como capataz de obra) hicieran una denuncia policial, puesto que el hombre llevaba dos días sin presentarse y fueron a su casa para saber qué ocurría.

Allí los recibió el hijo, quien les dijo que sus padres se habían ido de viaje, pero la presencia del auto del hombre y sus respuestas extrañamente sospechosas, llevaron a los trabajadores a hacer una denuncia policial.

Cuando el comisario de la zona llegó a la vivienda, observó que el joven tenía las manos lastimadas y entonces decidió interrogarlo. Primero, el joven afirmó que había sido atacado por seis desconocidos y que los cuerpos estaban dentro de la casa. Al ingresar, efectivamente los policías encontraron a los tres cadáveres, dos de ellos desmembrados.

Tras el horrendo hallazgo, el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, manifestó: "Nos encontramos con una escena dantesca. Una situación y una escena muy compleja: tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas”.