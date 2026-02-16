Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Central Español | Peñarol |

En Tarde de Fútbol

Entrenador de Central Español valoró el triunfo y calificó como "espectacular" el segundo gol

"Fue muy importante habernos ido al entretiempo empatados sin goles", contó Pablo de Ambrosio, entrenador de Central Español tras el triunfo ante Peñarol.

Pablo de Ambrosio, entrenador de Central Español.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Central Español derrotó a Peñarol en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura, resultado que le permite al palermitano ser uno de los tres líderes del primer torneo corto del año junto a Danubio y Deportivo Maldonado, con seis puntos.

El entrenador de Central Español, Pablo de Ambrosio, habló con el programa Tarde de Fútbol, y valoró que "contra los grandes tenes que ser contundente en las oportunidades que tenes", algo en lo que hizo hincapié durante la semana.

"Era fundamental no dejar espacios para que ellos pudieran jugar de contragolpe" y valoró que el haberse ido al entretiempo igualados sin goles, "fue muy importante".

Pablo de Ambrosio calificó como "espectacular" la jugada de Fernando Camarda en la que se saca a Remedi con un enganche y le mete dos caños consecutivos al Cepillo González, y que el hecho de que hubiera terminado en gol, "le agregó trascendencia".

"El domingo tenemos una final y hay que prepararla en el correr de la semana. Hoy es el día para disfrutar del triunfo ante un grande que siempre es difícil pero mañana empezamos a pensar en Juventud de Las Piedras", agregó.

