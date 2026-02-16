Central Español derrotó a Peñarol en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura, resultado que le permite al palermitano ser uno de los tres líderes del primer torneo corto del año junto a Danubio y Deportivo Maldonado, con seis puntos.
En Tarde de Fútbol
Entrenador de Central Español valoró el triunfo y calificó como "espectacular" el segundo gol
"Fue muy importante habernos ido al entretiempo empatados sin goles", contó Pablo de Ambrosio, entrenador de Central Español tras el triunfo ante Peñarol.