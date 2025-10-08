Entrenador uruguayo cesado pese a ganar siete de los últimos nueve puntos

Este miércoles, el Watford informó el cese del entrenador uruguayo, Paulo Pezzolano, pese a que de los últimos nueve puntos en juego consiguió siete, quedando a tres puntos de la zona de playoffs buscando el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.
El conjunto inglés hizo oficial esta decisión agradeciendo al uruguayo y su cuerpo técnico "sinceramente por sus esfuerzos y compromiso durante su tiempo al mando". Además, presentaron a Javi García como el reemplazante.
Paulo Pezzolano había llego al Watford en mayo de este 2025 y en total dirigió diez partidos obteniendo 3 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. En las últimas tres fechas consiguió siete de los nueve puntos en juego, dejando al equipo a una victoria de los puestos de playoffs para ascender a la máxima división del fútbol inglés.
El mensaje de Paulo Pezzolano
"Después de meses de intenso trabajo a todos los niveles, los resultados mostraron que estábamos construyendo en la dirección correcta para alcanzar nuestro objetivo de volver a la Premier League esta temporada, con un equipo capaz de lograrlo. Teníamos plena confianza en eso y una firme creencia de que podríamos hacerlo, siempre fiel a nuestros principios", escribió el uruguayo en sus redes sociales.
"Los que me conocen entienden que, tanto dentro como fuera del campo, mis valores, principios y ética nunca vacilan. Siempre he trabajado —y seguiré trabajando— guiado por estas normas, sin excepción".
Finalmente, Pezzolano agradeció a "a los jugadores por su actitud, compromiso y el respeto que han mostrado hacia mí y todo el equipo entrenador", así como a los empleados del club, y deseó que el club logre el ascenso porque "Desde el primer día, mi familia y yo nos hemos sentido como en casa aquí".