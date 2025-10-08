Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Pezzolano |

sorpresa en inglaterra

Entrenador uruguayo cesado pese a ganar siete de los últimos nueve puntos

Paulo Pezzolano fue cesado como entrenador del Watford, tras haber estado cinco meses al frente del club inglés, luchando por el ascenso.

Paulo Pezzolano, entrenador uruguayo.

Este miércoles, el Watford informó el cese del entrenador uruguayo, Paulo Pezzolano, pese a que de los últimos nueve puntos en juego consiguió siete, quedando a tres puntos de la zona de playoffs buscando el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

El conjunto inglés hizo oficial esta decisión agradeciendo al uruguayo y su cuerpo técnico "sinceramente por sus esfuerzos y compromiso durante su tiempo al mando". Además, presentaron a Javi García como el reemplazante.

Paulo Pezzolano había llego al Watford en mayo de este 2025 y en total dirigió diez partidos obteniendo 3 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. En las últimas tres fechas consiguió siete de los nueve puntos en juego, dejando al equipo a una victoria de los puestos de playoffs para ascender a la máxima división del fútbol inglés.

El mensaje de Paulo Pezzolano

"Después de meses de intenso trabajo a todos los niveles, los resultados mostraron que estábamos construyendo en la dirección correcta para alcanzar nuestro objetivo de volver a la Premier League esta temporada, con un equipo capaz de lograrlo. Teníamos plena confianza en eso y una firme creencia de que podríamos hacerlo, siempre fiel a nuestros principios", escribió el uruguayo en sus redes sociales.

"Los que me conocen entienden que, tanto dentro como fuera del campo, mis valores, principios y ética nunca vacilan. Siempre he trabajado —y seguiré trabajando— guiado por estas normas, sin excepción".

Finalmente, Pezzolano agradeció a "a los jugadores por su actitud, compromiso y el respeto que han mostrado hacia mí y todo el equipo entrenador", así como a los empleados del club, y deseó que el club logre el ascenso porque "Desde el primer día, mi familia y yo nos hemos sentido como en casa aquí".

