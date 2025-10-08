Entrenador uruguayo cesado pese a ganar siete de los últimos nueve puntos

El mensaje de Paulo Pezzolano

"Después de meses de intenso trabajo a todos los niveles, los resultados mostraron que estábamos construyendo en la dirección correcta para alcanzar nuestro objetivo de volver a la Premier League esta temporada, con un equipo capaz de lograrlo. Teníamos plena confianza en eso y una firme creencia de que podríamos hacerlo, siempre fiel a nuestros principios", escribió el uruguayo en sus redes sociales.

"Los que me conocen entienden que, tanto dentro como fuera del campo, mis valores, principios y ética nunca vacilan. Siempre he trabajado —y seguiré trabajando— guiado por estas normas, sin excepción".

Finalmente, Pezzolano agradeció a "a los jugadores por su actitud, compromiso y el respeto que han mostrado hacia mí y todo el equipo entrenador", así como a los empleados del club, y deseó que el club logre el ascenso porque "Desde el primer día, mi familia y yo nos hemos sentido como en casa aquí".