Cruzeiro | Atlético Mineiro |

Más expulsados en la historia de Brasil

Escándalo en Brasil: 23 expulsados luego de batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Sobre el final del partido en el que Cruzeiro venció a Atlético Mineiro, se desató una batalla campal entre los jugadores.

Partido con más expulsado en la historia de Brasil.

 Gilson Lobo/AGIF - Globo Esporte
Clásico caliente entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, en el que a falta de menos de un minuto para finalizar el encuentro, se desató una batalla campal que terminó con la expulsión de 23 futbolistas. Es el partido con más expulsados en la historia de Brasil.

Sobre el final del encuentro, en el que Cruziero ganó por 1 a 0 y se consagró campeón del Campeonato Estatal de Minas Gerais, terminó con un escándalo. Luego de ir a disputar una pelota, el mediocampista del Cruzeiro, Christian, golpeó al arquero rival Everson. Según el acta que labró el árbitro del encuentro, Matheus Candançan, el golero "actuó con brutalidad" lo que desató la batalla campal.

En el documento que publicó el medio brasilero Globo Esporte, el árbitro decidió expulsar a 23 futbolistas por "golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final del partido" y agregó que no mostró las tarjetas en el terreno de juego "debido al caos".

Expulsados de Cruzeiro y Atlético Mineiro

A continuación repasamos los expulsados luego de la batalla campal:

Cruzeiro

  • Casio
  • Fagner
  • Fabricio Bruno
  • Juan Marcelo
  • Villalba
  • Kauã Prates
  • cristiano
  • Lucas Romero
  • Matheus Henrique
  • Wallace
  • Gerson
  • Kaio Jorge

Atlético Mineiro

  • Everson
  • Gabriel Delfim
  • Precioso
  • Lyanco
  • Ruan Tressoldi
  • Júnior Alonso
  • Renán Lodi
  • Alan Franco
  • Alan Minda
  • Cassierra
  • Casco
