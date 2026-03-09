Escándalo en Brasil: 23 expulsados luego de batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Clásico caliente entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, en el que a falta de menos de un minuto para finalizar el encuentro, se desató una batalla campal que terminó con la expulsión de 23 futbolistas. Es el partido con más expulsados en la historia de Brasil.
