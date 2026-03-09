Escándalo en Brasil: 23 expulsados luego de batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Sobre el final del encuentro, en el que Cruziero ganó por 1 a 0 y se consagró campeón del Campeonato Estatal de Minas Gerais, terminó con un escándalo. Luego de ir a disputar una pelota, el mediocampista del Cruzeiro, Christian, golpeó al arquero rival Everson. Según el acta que labró el árbitro del encuentro, Matheus Candançan, el golero "actuó con brutalidad" lo que desató la batalla campal.