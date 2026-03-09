Sorpresa de Bielsa: reserva a Muslera y a Canobbio para la selección uruguaya

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, ha sacudido la planificación nacional con una lista de reserva que marca el regreso de figuras clave. Según informó el periodista Martín Charquero, Fernando Muslera y Agustín Canobbio integran la nómina para los amistosos de marzo ante País Vasco y Costa de Marfil.