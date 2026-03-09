Sorpresa de Bielsa: reserva a Muslera y a Canobbio para la selección uruguaya

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, ha sacudido la planificación nacional con una lista de reserva que marca el regreso de figuras clave. Según informó el periodista Martín Charquero, Fernando Muslera y Agustín Canobbio integran la nómina para los amistosos de marzo ante País Vasco y Costa de Marfil.
El regreso de un referente y el fin de una polémica
La inclusión de Muslera, actual figura de Estudiantes de La Plata, representa su primer llamado en varios años, aportando una cuota de experiencia vital al arco uruguayo de cara a la cita mundialista. Por su parte, la reserva de Agustín Canobbio oficializa la reconciliación deportiva entre el jugador y Bielsa, tras las tensiones públicas que marcaron el final de 2025.
Junto a ellos, la lista de reservados incluye nombres que buscan consolidar su lugar en la convocatoria final: Ignacio Laquintana, Nicolás Marichal y Nicolás De La Cruz.
Hoja de ruta hacia el Mundial
La selección uruguaya iniciará su travesía el 14 de marzo con destino a España. Estos encuentros servirán como termómetro final antes de la entrega de la lista definitiva, prevista para antes del 18 de marzo.
Calendario de Fecha FIFA:
-
23 de marzo: vs. País Vasco (Estadio San Mamés, Bilbao) – 16:00 h (URU).
26 de marzo: vs. Costa de Marfil (Lens, Francia).
El camino en la Copa del Mundo 2026
Uruguay ya tiene la mirada puesta en Norteamérica, donde debutará en junio en el Grupo B:
-
Debut: vs. Arabia Saudita (15 de junio, Miami).
Segunda fecha: vs. Cabo Verde (21 de junio, Miami).
Cierre de grupo: vs. España (26 de junio, Guadalajara).