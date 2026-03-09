Bolivia dio la lista para el repechaje con la presencia de un futbolista de Wanderers

En medio del conflicto en Medio Oriente y con selecciones que piden a la FIFA la suspensión del repechaje, este lunes Bolivia dio a conocer la lista de convocados que irán en busca de sellar la clasificación de la selección del altiplano al Mundial 2026.
La novedad en la lista presentada por Óscar Villegas es la presencia de Gerónimo Govea, arquero que actualmente defiende la camiseta de Wanderers en el Campeonato Uruguayo.
El futbolista de 17 años, nacido en Montevideo pero nacionalizado boliviano, debutó con la camiseta bohemia de manera no oficial en el amistoso de la Copa de la Liga AUF en dónde cayeron ante Juventud, mientras que con la selección absoluta disputó 90 minutos en un amistoso ante Perú en diciembre de 2025.
Otra noticia en Bolivia, es la ausencia de Marcelo Moreno Martins, histórico goleador que luego de retirarse del fútbol, decidió volver a jugar (actualmente en Oriente Petrolero con un muy buen presente), con el objetivo de poder ser parte del plantel que vaya rumbo al Mundial.
La lista de Bolivia
La selección de Bolivia concentrará este lunes con el objetivo de preparar el amistoso ante Trinidad y Tobago el próximo domingo. De allí partirá rumbo a Guadalajara en dónde disputará el repechaje. El 26 de marzo enfrentará a Surinam y en caso de ganar ese partido, jugará ante Iraq el 31 de ese mismo mes por un lugar en el próximo Mundial.
Goleros
- Carlos Emilio Lampe
- Guillermo Viscarra
- Gerónimo Govea
Defensores
- Luis Haquín
- Efraín Morales
- Diego Arroyo
- Leo Zabala
- Marcelo Torrez
- Richet Gómez
- Diego Medina
- Yomar Rocha
- Lucas Macazaga
- Roberto Carlos Fernández
- Dieguito Rodríguez
Mediocampistas
- Erwin Vaca
- Héctor Cuéllar
- Robson Matheus
- Moisés Villarroel
- Gabriel Villamil
- Ramiro Vaca
- Carlos Melgar
- Miguel Terceros
- Jesús Maraude
- Moisés Paniagua
Delanteros
- Enzo Monteiro
- Fernando Nava
- Juan Godoy
- Víctor Ábrego