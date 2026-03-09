Bolivia dio la lista para el repechaje con la presencia de un futbolista de Wanderers

Otra noticia en Bolivia, es la ausencia de Marcelo Moreno Martins, histórico goleador que luego de retirarse del fútbol, decidió volver a jugar (actualmente en Oriente Petrolero con un muy buen presente), con el objetivo de poder ser parte del plantel que vaya rumbo al Mundial.

La lista de Bolivia

La selección de Bolivia concentrará este lunes con el objetivo de preparar el amistoso ante Trinidad y Tobago el próximo domingo. De allí partirá rumbo a Guadalajara en dónde disputará el repechaje. El 26 de marzo enfrentará a Surinam y en caso de ganar ese partido, jugará ante Iraq el 31 de ese mismo mes por un lugar en el próximo Mundial.

Goleros

Carlos Emilio Lampe

Guillermo Viscarra

Gerónimo Govea

Defensores

Luis Haquín

Efraín Morales

Diego Arroyo

Leo Zabala

Marcelo Torrez

Richet Gómez

Diego Medina

Yomar Rocha

Lucas Macazaga

Roberto Carlos Fernández

Dieguito Rodríguez

Mediocampistas

Erwin Vaca

Héctor Cuéllar

Robson Matheus

Moisés Villarroel

Gabriel Villamil

Ramiro Vaca

Carlos Melgar

Miguel Terceros

Jesús Maraude

Moisés Paniagua

Delanteros

Enzo Monteiro

Fernando Nava

Juan Godoy

Víctor Ábrego