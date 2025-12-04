Esposa de Cortés anunció el futuro del arquero: "Peñarol es así, el orgullo de todo un país"

Tras la derrota contra Nacional en la final del Campeonato Uruguayo, Peñarol inicia por estas horas la planificación con miras a la temporada 2026 que comenzará para el mirasol el 5 de enero, en el cual tendrá varios cambios en el plantel principal, con bajas y altas para la Copa Libertadores y el torneo local. Varios jugadores jugadores terminan contrato en diciembre, entre ellos el arquero chileno Brayan Cortés que llegó a préstamo desde Colo Colo.
El portero, perteneciente a Colo Colo, finaliza su préstamo con el "manya" y el vínculo estipula una opción de compra de 1.200.000 dólares que la directiva del club no haría efectiva. "La opción de compra de Cortés no se ejecutará ya que el golero no tuvo una actuación descollante", aseguraron desde la institución.
Es más, ya se habla de que Peñarol saldrá a buscar un arquero en este período de pases y vuelve a estar arriba de la mesa el del artiguense Washington Aguerre.
Vanesa Montes confirma salida de Cortés
En medio de la incertidumbre por la situación del arquero iquiqueño, su esposa Vanesa Montes dio una importante señal a través de un revelador mensaje en redes sociales. "Doy gracias a la vida y al universo por permitirnos seguir creciendo y aprendiendo en cada experiencia. Feliz vamos a nuestro hogar y tener unas renovadoras vacaciones, con el corazón lleno de la más linda energía que nos entregó del minuto uno Uruguay", sostuvo.
"Aunque se anhelaba otro resultado, me quedo con todo lo positivo que fue. Estoy agradecida de ser testigo de la transparencia que hay en el club y del amor inmenso que hay para esos colores de Peñarol. Mis respetos siempre, vamos arriba", complementó la joven, quien confirmó que el exseleccionado chileno no continuará en el elenco mirasol.
Al término de su publicación, la muchacha dedicó emotivas palabras al 'manya'. "Peñarol es así, el orgullo de todo un país", resumió.
Brayan Cortés reaccionó al posteo de su pareja con un romántico enunciado. "Gracias vida mía por acompañarme en todo momento y siempre. Seguimos sumando y por más, los amo demasiado", sentenció.