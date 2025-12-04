Esposa de Cortés anunció el futuro del arquero: "Peñarol es así, el orgullo de todo un país"

Vanesa Montes confirma salida de Cortés

En medio de la incertidumbre por la situación del arquero iquiqueño, su esposa Vanesa Montes dio una importante señal a través de un revelador mensaje en redes sociales. "Doy gracias a la vida y al universo por permitirnos seguir creciendo y aprendiendo en cada experiencia. Feliz vamos a nuestro hogar y tener unas renovadoras vacaciones, con el corazón lleno de la más linda energía que nos entregó del minuto uno Uruguay", sostuvo.

"Aunque se anhelaba otro resultado, me quedo con todo lo positivo que fue. Estoy agradecida de ser testigo de la transparencia que hay en el club y del amor inmenso que hay para esos colores de Peñarol. Mis respetos siempre, vamos arriba", complementó la joven, quien confirmó que el exseleccionado chileno no continuará en el elenco mirasol.

Al término de su publicación, la muchacha dedicó emotivas palabras al 'manya'. "Peñarol es así, el orgullo de todo un país", resumió.

Brayan Cortés reaccionó al posteo de su pareja con un romántico enunciado. "Gracias vida mía por acompañarme en todo momento y siempre. Seguimos sumando y por más, los amo demasiado", sentenció.