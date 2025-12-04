¿Luis Suárez a Nacional en 2026? El tuit de Perchman que hizo explotar las redes

Nombres en carpeta

Nacional ya tiene algunos nombres en carpeta para reforzar el plantel para el año próximo. Hay tres jugadores de Boston River que están en el radar del tricolor. Uno es Agustín Amado, un volante que siempre le rindió a Jadson Viera en el Sastre. "El mediocampo es una posición a reforzar porque no teníamos prácticamente ni recambio en esa función", dijo el entrenador albo.

Otro es Baltasar Barcia, extremo derecho de buena aceleración y desequilibrio, que jugó a préstamo en Boston River con opción de compra (800 mil dólares), por el 50% de la ficha que pertenece a Independiente de Avellaneda.

El otro apuntado es Agustín Anello, extremo izquierdo nacido en Miami, Estados Unidos, y de gran actuación en el Sastre donde llegó fichado a finales de agosto del 2024 procedente del Sparta Rotterdam de Países Bajos. En esta temporada vio acción en 44 partidos, anotó once goles y dio tres asistencias.

Las posibles salidas

Nacional va sí o sí en la búsqueda de un arquero, ya que la salida a préstamo de Ignacio Suárez es un hecho. También buscará un defensa. El capitán tricolor Sebastián Coates, prefirió tomarse la licencia y luego de ella decidir que hará con su futuro.

El colombiano Julián Millán, esta muy a gusto en Nacional aunque hay fuerte interés del exterior. Los tricolores pretenden comprar el otro 50% de su ficha.

El equipo que apuesta fuerte por llevarse a Millán es Independiente de Avellaneda y también hay un equipo brasileño interesado.

Matías De Los Santos, Nicolás Rodríguez y Diego Romero, terminan sus contratos. El área deportiva junto al entrenador analizarán cada uno de sus contratos y luego tomarán una resolución al respecto.

Lucas Rodríguez qué llego a mitad de la temporada pero que ha sido un pilar importante en la recta final ya tuvo reuniones con el mánager general Sebastián Eguren.

El volante tenía contrato hasta Junio del 2026, pero debido a su destacada actuación se logró un acuerdo para estirar el contrato hasta diciembre de 2026 con un aumento salarial importante.

Otro que podría salir es Christian Oliva. Si bien el volante dijo públicamente que pretendía quedarse en Nacional, pero su representante, Pablo Bentancur, maneja algunas posibilidades interesantes del fútbol brasileño.

¿Luis Suárez a Nacional?

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, publicó este jueves un tuit que ilusiona a los hinchas tricolores con un nuevo regreso de Luis Suárez al club, luego de su recordada vuelta en 2022 cuando jugó en el segundo semestre y ganó el Campeonato Uruguayo.

La posibilidad de un regreso del Pistolero, quien está terminando la temporada en Inter Miami, la abrió este miércoles su amigo Nicolás Lodeiro, actual integrante del plantel albo quien regresó a mitad de año al club en el que se formó.

El sanducero fue consultado en rueda de prensa por si había hablado con Suárez tras el título logrado el domingo por Nacional.

“Hablo reseguido con él”, dijo. Y señaló que el delantero estaba: “Feliz primero por Nacional, feliz después por mí, me agradeció, estaba contento”.

“Hablamos siempre”, dijo, y disparó: “Ojalá que pueda volver el Luis”.

Consultado por si él de vez en cuando le “tiraba” a Suárez la invitación para que vuelva, señaló: “Siempre le estamos tirando, uno sabe que él es hincha y siempre cuando sale la conversación se la tiramos”.

Este jueves por la mañana, Perchman escribió un posteo que ilusionó a los hinchas tricolores que lo vincularon con la posibilidad del regreso de Suárez.

“Sí gente, hay chance…”, señaló en su cuenta de X, con el hashtag “#BiNacional2026”, señalando que los albos irán en busca de un segundo título consecutivo en 2026.

Los comentarios se llenaron de hinchas ilusionados por la vuelta del Pistolero, y Perchman aclaró: “Son días para chivear, para chicanear. Juguemos un rato. Me vine a hacer la diálisis y dije: ‘¿qué podemos hacer?’ No sabía ni lo que era un hashtag”.

“Sé lo que dijo Nico, sé que no es titular en Miami, que están en el final del torneo. Acá los hinchas le hacen sentir todo el cariño. Es un jugador que nadie se replantea si llega a querer venir, sabe que tiene las puertas abiertas de par en par. Si considera que venir es lo mejor para terminar su carrera, bienvenido sea”, dijo.

Y añadió: “Pero no sé nada. No hablé con Luis. Lo único que sé es lo que habló con Lodeiro”. “Lo lindo es tener ilusión, y es una ilusión. Si veo que avanza en alguna cosa, sí (lo llamaría), pero diciembre es largo”, indicó en diálogo con el programa Minuto uno de radio Carve Deportiva.