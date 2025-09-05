Esta noche se abre la sexta del Clausura con duelo trascendental por la Anual

20:30 - Defensor Sporting vs Juventud
- Estadio Luis Franzini
- Esteban Ostojich - Yimmy Álvarez (VAR)
Sábado 6 de setiembre
15:30 - Wanderers vs Danubio
- Parque Viera
- Javier Burgos - Daniel Rodríguez (VAR)
18:00 - Peñarol vs Plaza Colonia
- Estadio Campeón Del Siglo
- Hernán Heras - Jonhatan Fuentes (VAR)
20:30 - Boston River vs River Plate
- Estadio Campeones Olímpicos
- Esteban Guerra - Javier Feres (VAR)
Domingo 7 de setiembre
11:00 - Cerro vs Cerro Largo
- Estadio Tróccoli
- Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)
15:30 - Progreso vs Miramar Misiones
- Parque Paladino
- Juan Cianni - Andrés Cunha (VAR)
18:00 - Nacional vs Racing
- Gran Parque Central
- Gustavo Tejera - Leodan González (VAR)
20:30 - MC Torque vs Liverpool
- Parque Viera
- Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 12
- Boston River - 11
- MC Torque - 10
- Cerro Largo - 10
- Liverpool - 10
- Juventud de Las Piedras - 9
- Defensor Sporting - 9
- Nacional - 7
- Cerro - 7
- Miramar Misiones - 7
- Racing - 6
- Danubio - 4
- Wanderers - 4
- Progreso - 3
- Plaza Colonia - 1
- River Plate - 1
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 59
- Peñarol - 55
- Juventud de Las Piedras - 54
- Liverpool - 50
- Defensor Sporting - 47
- Racing - 42
- Boston River - 40
- Cerro Largo - 34
- MC Torque - 32
- Cerro - 29
- Wanderers - 28
- Plaza Colonia - 28
- Danubio - 26
- Progreso - 24
- Miramar Misiones - 23
- River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.875, Miramar Misiones 0.984, Progreso 1.000, Plaza Colonia 1.037, Cerro 1.062, Torque 1.185, Wanderers 1.188.