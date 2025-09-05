Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Clausura | Juventud de Las Piedras | Campeonato Uruguayo

los grandes por seguir arriba

Esta noche se abre la sexta del Clausura con duelo trascendental por la Anual

Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras se enfrentarán en el inicio de una nueva fecha del Clausura, partido vital para la tabla Anual.

Juventud ante Defensor Sporting por el Clausura.

Juventud ante Defensor Sporting por el Clausura.

 Foto: Tenfield
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Esta noche, desde las 20:00 horas, va a estar comenzando la sexta fecha del Torneo Clausura, cuando Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras se enfrenten en el Estadio Luis Franzini. El encuentro tiene mucho peso pensando en la tabla Anual.

Peñarol será local el sábado ante Plaza Colonia, buscando seguir en lo más alto del Clausura, mientras que Nacional recibe a Racing, disputando su último partido como local sin público, tras la sanción impuesta por parte de la Comisión Disciplinaria.

Viernes 5 de setiembre

20:30 - Defensor Sporting vs Juventud

  • Estadio Luis Franzini
  • Esteban Ostojich - Yimmy Álvarez (VAR)

Sábado 6 de setiembre

15:30 - Wanderers vs Danubio

  • Parque Viera
  • Javier Burgos - Daniel Rodríguez (VAR)

18:00 - Peñarol vs Plaza Colonia

  • Estadio Campeón Del Siglo
  • Hernán Heras - Jonhatan Fuentes (VAR)

20:30 - Boston River vs River Plate

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Esteban Guerra - Javier Feres (VAR)

Domingo 7 de setiembre

11:00 - Cerro vs Cerro Largo

  • Estadio Tróccoli
  • Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)

15:30 - Progreso vs Miramar Misiones

  • Parque Paladino
  • Juan Cianni - Andrés Cunha (VAR)

18:00 - Nacional vs Racing

  • Gran Parque Central
  • Gustavo Tejera - Leodan González (VAR)

20:30 - MC Torque vs Liverpool

  • Parque Viera
  • Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 12
  2. Boston River - 11
  3. MC Torque - 10
  4. Cerro Largo - 10
  5. Liverpool - 10
  6. Juventud de Las Piedras - 9
  7. Defensor Sporting - 9
  8. Nacional - 7
  9. Cerro - 7
  10. Miramar Misiones - 7
  11. Racing - 6
  12. Danubio - 4
  13. Wanderers - 4
  14. Progreso - 3
  15. Plaza Colonia - 1
  16. River Plate - 1

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 59
  2. Peñarol - 55
  3. Juventud de Las Piedras - 54
  4. Liverpool - 50
  5. Defensor Sporting - 47
  6. Racing - 42
  7. Boston River - 40
  8. Cerro Largo - 34
  9. MC Torque - 32
  10. Cerro - 29
  11. Wanderers - 28
  12. Plaza Colonia - 28
  13. Danubio - 26
  14. Progreso - 24
  15. Miramar Misiones - 23
  16. River Plate - 16

Descenso: River Plate 0.875, Miramar Misiones 0.984, Progreso 1.000, Plaza Colonia 1.037, Cerro 1.062, Torque 1.185, Wanderers 1.188.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar