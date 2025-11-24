Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Peñarol | abuso sexual |

causa por abuso sexual

Este martes se conocerá la sentencia a Diego García

El futbolista de Peñarol se enfrenta a una sentencia de entre ocho y diez años de prisión efectiva por presunto abuso sexual.

Diego García sabrá su sentencia este martes.

Diego García sabrá su sentencia este martes.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En medio de las finales por el Campeonato Uruguayo, Peñarol podría perder a un futbolista que fue fundamental para Diego Aguirre. Diego García deberá presentarse mañana en La Plata para conocer su sentencia ante una denuncia por presunto abuso sexual.

La decisión de la Justicia se conocerá este martes sobre las 13:00, al momento en que el juez Ezequiel Medrano del Tribunal Oral en lo Criminal Nº5 de La Plata, de lectura al veredicto y sentencia.

La fiscalía que lleva adelante la investigación pidió ocho años de prisión efectiva para el futbolista, mientras que la querella solicitó diez años de prisión efectiva, además de que en caso de que se encuentre a Diego García culpable, se lo detenga de forma inmediata.

En cuanto a lo futbolístico, el contrato entre Peñarol y García establece que si es declarado culpable de los hecho, se rescindirá el vínculo de forma inmediata.

Tras el clásico, Diego Aguirre en conferencia de prensa se refirió a este tema y sostuvo que espera "tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año, así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos".

El caso contra Diego García

La causa contra el actual futbolista de Peñarol se remonta a febrero de 2021, cuando defendía la camiseta de Estudiantes de La Plata.

En una fiesta en la que participaron algunos jugadores del club, una joven que jugaba al hockey en el club, denunció que mientras esperaba para entrar al baño, García apareció, la tomó por la fuerza, ingresó con ella al baño y ahí perpetuó el supuesto abuso.

Ante la formalización de la investigación, Estudiantes de La Plata lo separó del plantel principal y no volvió a jugar con el equipo pincha.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar