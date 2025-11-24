Este martes se conocerá la sentencia a Diego García

En cuanto a lo futbolístico, el contrato entre Peñarol y García establece que si es declarado culpable de los hecho, se rescindirá el vínculo de forma inmediata.

Tras el clásico, Diego Aguirre en conferencia de prensa se refirió a este tema y sostuvo que espera "tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año, así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos".

El caso contra Diego García

La causa contra el actual futbolista de Peñarol se remonta a febrero de 2021, cuando defendía la camiseta de Estudiantes de La Plata.

En una fiesta en la que participaron algunos jugadores del club, una joven que jugaba al hockey en el club, denunció que mientras esperaba para entrar al baño, García apareció, la tomó por la fuerza, ingresó con ella al baño y ahí perpetuó el supuesto abuso.

Ante la formalización de la investigación, Estudiantes de La Plata lo separó del plantel principal y no volvió a jugar con el equipo pincha.