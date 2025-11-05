Este viernes comienza la última del Clausura: ¿Cómo se define la Anual?

Todas las miradas estarán puestas el domingo a las 16:30 en dónde habrá tres encuentros en simultáneo. Nacional y Peñarol van por quedarse como líderes de la Anual y de esta manera acceder directamente a la final del Campeonato Uruguayo hoy la ventaja es de tres puntos a favor de los tricolores, pero en caso de igualar en puntos, se deberá jugar una final entre ambos.