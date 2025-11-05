Este viernes comienza la última del Clausura: ¿Cómo se define la Anual?

Este viernes estará comenzando la última fecha del Torneo Clausura, campeonato que ya coronó a Peñarol como campeón pero que en esta jornada final, definirá la Tabla Anual, además de los ochos equipos que tendrán participación internacional la próxima temporada.
Todas las miradas estarán puestas el domingo a las 16:30 en dónde habrá tres encuentros en simultáneo. Nacional y Peñarol van por quedarse como líderes de la Anual y de esta manera acceder directamente a la final del Campeonato Uruguayo hoy la ventaja es de tres puntos a favor de los tricolores, pero en caso de igualar en puntos, se deberá jugar una final entre ambos.
Al mismo tiempo, Defensor Sporting (rival de Nacional) y Juventud de Las Piedras (que visitará a Progreso), se juegan el cuarto lugar en la Anual que les permita disputar la próxima Copa Libertadores. Hoy la tabla tiene a ambos clubes con igualdad de puntos, pero la diferencia de goles favorece a los pedrenses.
Viernes 7 de noviembre
16:30 - Miramar Misiones vs Racing
- Parque Palermo
- Kevin Fontes - Javier Feres (VAR)
19:30 - Cerro Largo vs Liverpool
- Estadio Ubilla de Melo
- Anahí Fernández - Antonio García (VAR)
Sábado 8 de noviembre
16:30 - Danubio vs Plaza Colonia
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Felipe Vikonis - Yimmy Álvarez (VAR)
19:00 - Wanderers vs River Plate
- Parque Viera
- Leandro Lasso - Christian Ferreyra (VAR)
Domingo 9 de noviembre
10:00 - Cerro vs Boston River
- Estadio Luis Tróccoli
- Ruben Umpiérrez - DIego Dunajec (VAR)
16:30 - Defensor Sporting vs Nacional
- Estadio Luis Franzini
- Leodán González - Andrés Cunha (VAR)
16:30 - MC Torque vs Peñarol
- Estadio Centenario
- Esteban Ostojich - Jonathan Fuentes (VAR)
16:30 - Juventud vs Progreso
- Parque Artigas
- Augusto Olmos - Daniel Fedorczuk (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 32
- MC Torque - 27
- Nacional - 26
- Boston River - 25
- Liverpool - 25
- Cerro - 23
- Defensor Sporting - 22
- Cerro Largo - 22
- Danubio - 18
- Progreso - 17
- Juventud de Las Piedras - 15
- Racing - 14
- Miramar Misiones - 13
- River Plate - 11
- Plaza Colonia - 8
- Wanderers -7
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 78
- Peñarol - 75
- Liverpool - 65
- Juventud de Las Piedras - 60
- Defensor Sporting - 60
- Boston River - 54
- Racing - 50
- MC Torque - 49
- Cerro Largo - 46
- Cerro - 45
- Danubio - 40
- Progreso - 38
- Plaza Colonia - 35
- Wanderers - 31
- Miramar Misiones - 29
- River Plate - 26
Descenso: River Plate 0.904 (D), Miramar Misiones 0.945 (D), Plaza Colonia 0.972 (D)