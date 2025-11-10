Estos son los convocados de Uruguay para la próxima fecha FIFA

La Asociación Uruguaya de Fútbol hizo pública este lunes la lista de convocados de la Selección Uruguaya para lo que será la fecha FIFA de la próxima semana, en donde el seleccionado celeste enfretará a México y Estados Unidos, en lo que serán los últimos partidos de Uruguay en lo que resta del 2025.
Los convocados por Marcelo Bielsa son Santiago Mele, Cristopher Fiermarin, Nahitan Nández, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Homenchenko, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre, y Federico Viñas.
La doble fecha FIFA
Los futbolistas convocados por el Bielsa, arribarán a la ciudad de Torreón (México), dónde se reunirá el plantel junto con el cuerpo técnico para los entrenamientos previos que tendrán lugar en Centro Coahuila.
Uruguay se va a estar enfrentando a México el próximo sábado 15 de noviembre, a las 23:00 horas de nuestro país, en el Corona Stadium. Luego del encuentro, la selección viajará a Estados Unidos para el segundo partido.
El martes 18 de noviembre, la celeste se estará midiendo a Estados Unidos en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa. El encuentro, que marcará el cierre de la actividad celeste en este 2025, comenzará a las 21:00 horas de nuestro país.