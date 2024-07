Explotó Bielsa: "Estados Unidos creó el FIFA gate con el FBI"

"Son madres de familias agredidas con bebés en sus brazos", manifestó Bielsa, y añadió: "Si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos, cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana, a tu bebé. Cómo no los vas a defender si los argumentos para que eso no suceda fallaron: prevención y puerta de escape. La sanción no es para los futbolistas si no para aquellos que los obligaron a actuar como actuaron".