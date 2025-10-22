Expresidente de River Plate: "Nos fuimos sin siquiera dar pelea"

Consultado sobre si se siente responsable del descenso del club, se mostró firme y descartó tener la “culpa” ya que “en mi presidencia jugamos Copa Libertadores y vendimos jugadores”. Además, apuntó que tanto en esta directiva como en la presidida por Fabián Motta, “hubo bastante inexperiencia”.

“Vendimos a un muy buen precio a Arezo, logramos quedarnos con el 50% de la ficha con la esperanza de que explote y que nos entre un buen dinero. Aún no pudo terminar de explotar pero estamos esperando que lo logre y que se le dé un pase importante al exterior”, subrayó.

Denuncia penal y el “entorno” del fútbol

Durante la presidencia de Fabián Motta, en la que Willie Tucci fue parte de la directiva, River Plate firmó la denuncia penal contra la AUF por supuesto desvío de fondos. Sobre esto, el expresidente aseguró que al momento de firmar la denuncia “yo había pedido licencia porque en el último tiempo estuve en contra de cómo se llevaba adelante la gestión del club” y quedó por fuera de los detalles de la firma del documento.

Tucci manifestó que “para hacer una denuncia penal tenés que tener mucho fundamento. No sé si estaba bien fundamentada la denuncia contra la AUF, pero tenés que estar bien asesorado y no dejarte llevar por la corriente”.

En cuanto a la influencia de los contratistas en los clubes (hay que recordar que River Plate tiene muchos jugadores que son representados por FaroSport), Tucci dijo que en el “entorno del fútbol” hay “contratistas de distintos tipos y tienen mucho poder. Sabemos que hay algunos que se manejan bien y otros que se manejan mal, esas condicionantes las tienen todos los clubes”.

Remarcó que los clubes pueden ser parte de un “círculo vistoso” o de uno “vicioso” que es dónde a entender de Tucci, “entró River Plate” en los últimos años.