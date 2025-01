Sobre lo que espera para esta temporada, aseguró que buscarán ganar el Campeonato Uruguayo, hacer una buena Copa Libertadores y sumar la mayor cantidad de minutos posibles. “Si no me toca jugar, aportaré desde donde me toque”, agregó.

Su año en Torque

El mediocampista de 24 años debutó en Torque en 2020, club en que estuvo hasta la última temporada en la cuál disputó 30 partidos (29 por la Segunda División y uno por Copa AUF), en los que convirtió tres goles y brindó dos asistencias.

“Estoy agradecido con Torque, fueron los que me impulsaron en primera y me ayudaron a cumplir mi sueño” y entiende que este es el momento “justo” para llegar a Nacional.

Contó además que su llegada al tricolor es un préstamo con opción a compra ya que tiene contrato con el equipo ciudadano hasta 2026, y que una vez finalizado el préstamo de un año “Nacional deberá decidir si hace uso de la opción de compra”.