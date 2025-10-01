Fuerte comunicado de Valverde ante las críticas: "He dado todo y más por este club"

En los últimos días, el futbolista uruguayo que defiende al Real Madrid, Federico Valverde, recibió muchísimas críticas parte de hinchas del club pero también desde la prensa. El mediocampista y capitán de la selección, se expresó en sus redes con un fuerte comunicado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste", escribió en su cuenta de X.
Valverde agregó que "pueden decir muchas cosas", pero que "bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar". "He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", arremetió.
Su relación con Xabi Alonso
Otro de los puntos en los que Valverde estuvo en el ojo de la tormenta, fue respecto a su relación con el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, con quien, según algunos medios, "no logran llevarse bien".
"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", sentenció.