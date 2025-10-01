Fuerte comunicado de Valverde ante las críticas: "He dado todo y más por este club"

Su relación con Xabi Alonso

Otro de los puntos en los que Valverde estuvo en el ojo de la tormenta, fue respecto a su relación con el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, con quien, según algunos medios, "no logran llevarse bien".

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", sentenció.