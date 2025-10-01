Larrionda aseguró que los árbitros uruguayos están "bien visto en el exterior"

"El árbitro debe adaptarse y hay lineamientos que pueden ser diferentes", sostuvo Larrionda respecto a cómo funcionan los jueces en el plano local e internacional. "Los árbitros no son deportistas individuales, son preparadas, evaluados y dirigidos. Es importante que la comunicación para que las decisiones sean entendiendo es fundamental".

Remarcó que a su entender, previo a cada comienzo de temporada se debería "informar claramente cuáles son los parámetros para las situaciones conflictivas y que generas muchas veces discusión semana tras semana, como por ejemplo las manos".

Las garantías de los árbitros en Uruguay

Durante la entrevista, Jorge Larrionda hizo hincapié en que desde FIFA insten en que "se vaya al campo a entrenar con los árbitros". "No lo digo sólo en Uruguay, sino en todos los países, los equipos arbitrales tienen que tener dos o tres veces trabajos prácticos en el campo con simulación de situaciones".

El asesor de la FIFA, destacó que en el último tiempo, los árbitros de nuestro país mejoraron "mucho" en cuanto a la estructura y las posibilidades de desarrollo, entrenamiento y capacitación, pero que aún "se podría incrementar".

"Estoy de acuerdo con que los árbitros sean sancionados si cometen un error, pero está mal que haya una injerencia directa de quienes no tienen que ver con la estructura arbitral", subrayó.