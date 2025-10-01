Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Juan Carlos de Lima | Peñarol | Nacional

A los 63 años

Murió Juan Carlos de Lima, campeón del mundo con Nacional y autor de goles épicos en Peñarol

Juan Carlos de Lima fue de los pocos futbolistas que alcanzó la gloria en los dos grandes del fútbol uruguayo. Peñarol y Nacional lo recordaron en sus redes.

Juan Carlos de Lima (1962-2025).

Juan Carlos de Lima (1962-2025).
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El exdelantero Juan Carlos de Lima falleció este miércoles a los 63 años por un cáncer. Nacido en Florida el 2 de mayo de 1962, defendió los colores de los dos grandes del fútbol uruguayo. En Nacional, fue campeón de América e intercontinental en 1988; y en Peñarol, sus goles fueron clave para la obtención de el último quinquenio en 1997.

La carrera futbolística de Juan Carlos de Lima

De Lima inició su carrera profesional en 1983 en Liverpool, entre 1985 y 1896 jugó en Ecuador (Universidad Católica y Deportivo Quito), posteriormente en 1987 jugó en la Universidad Católica de Chile y en 1988 un breve pasaje en el Botafogo, antes de recalar ese mismo año en Nacional, donde su aporte fue importante para la obtención de la última Copa Libertadores tricolor (frente a Newells Old Boys), que selló exitosamente con la consagración de la Copa Intercontinental de ese años contra el PSV Eindhoven de Países Bajos) en Tokio (Japón).

Embed - Nacional 1-1 América de Cali, Libertadores 1988, gol Juan Carlos De Lima

El club tricolor emitió un comunicado lamentando su fallecimiento: "El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos De Lima, Campeón de América y del Mundo con Nacional en 1988. Nuestras condolencias a su familia, amigos y allegados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Nacional/status/1973399688557527519&partner=&hide_thread=false

Tras su glorioso paso por Nacional, jugó en el Emelec de Ecuador, O’Higgins de Chile y Defensor Sporting, hasta que en 1997 firmó su llegada a Peñarol. El ex centrodelantero fue clave para obtener el tercer quinquenio aurinegro (1993-1997), primero ganado un sufrido Torneo Clausura, convirtiendo un épico gol en la hora para sellar el 4-3 contra Cerro, que le permitió seguir con vida en ese campeonato.

Embed - Peñarol 4 Cerro 3 Quinquenio 1997

Luego convirtió dos inolvidables y definitorios goles contra Nacional, en sendas remontadas históricas del carbonero frente a su eterno rival.

Embed - Peñarol 4 Nacional 3 - Clausura 1997 QUINQUENIO
Embed - Peñarol 3 - Nacional 2. Otra remontada histórica 1997

Peñarol también recordó al futbolista floridense en sus redes sociales: "El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Juan Carlos De Lima, uno de los protagonistas del segundo Quinquenio de Oro de nuestra institución. A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo en tan difícil momento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OficialCAP/status/1973401101136187563&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar