Murió Juan Carlos de Lima, campeón del mundo con Nacional y autor de goles épicos en Peñarol

El club tricolor emitió un comunicado lamentando su fallecimiento: "El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos De Lima, Campeón de América y del Mundo con Nacional en 1988. Nuestras condolencias a su familia, amigos y allegados".

Tras su glorioso paso por Nacional, jugó en el Emelec de Ecuador, O’Higgins de Chile y Defensor Sporting, hasta que en 1997 firmó su llegada a Peñarol. El ex centrodelantero fue clave para obtener el tercer quinquenio aurinegro (1993-1997), primero ganado un sufrido Torneo Clausura, convirtiendo un épico gol en la hora para sellar el 4-3 contra Cerro, que le permitió seguir con vida en ese campeonato.

Luego convirtió dos inolvidables y definitorios goles contra Nacional, en sendas remontadas históricas del carbonero frente a su eterno rival.

Peñarol también recordó al futbolista floridense en sus redes sociales: "El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Juan Carlos De Lima, uno de los protagonistas del segundo Quinquenio de Oro de nuestra institución. A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo en tan difícil momento".