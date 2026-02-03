Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Facundo Batista | Peñarol | Perchman

"A favor nuestro"

Facundo Batista reveló el "factor motivacional" que usaron en Peñarol tras declaraciones de Perchman

Facundo Batista autor del primer gol carbonero en la tanda de penales, se refirió al impacto de los "favoritismos" dentro del vestuario mirasol.

Facundo Batista habló después del clásico

Facundo Batista habló después del clásico
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Tras la consagración de Peñarol en la Supercopa Uruguaya 2026, el delantero Facundo Batista rompió el silencio en Carve Deportiva y detalló cómo las declaraciones provenientes del entorno del tradicional rival sirvieron como combustible para el vestuario aurinegro antes de la final clásica.

Batista fue tajante al referirse a los pronósticos que daban como favorito a Nacional y criticó el manejo mediático previo al encuentro, subrayando la resiliencia del plantel dirigido por Diego Aguirre.

El jugador hizo especial hincapié en el impacto que tuvieron las declaraciones previas de la dirigencia tricolor sobre un supuesto favoritismo estadístico. Batista explicó que el plantel tomó conocimiento de los dichos del vicepresidente de Nacional, quien había proyectado un escenario favorable para su equipo en un 57%, y utilizó esa cifra como un motor motivacional. Según el delantero, ese análisis técnico fue el tema de conversación entre los referentes del vestuario para convencer al grupo de que debían imponerse físicamente y superar a su rival en el campo de juego.

“El vicepresidente de ellos dijo que era un 57/43 a favor de Nacional. Eso lo tomamos a favor nuestro, lo agarramos con dos compañeros y hablamos con todos de que el partido tenía que ser nuestro, que había que pasarlos por arriba”.

Durante su intervención en Carve Deportiva, el atacante también lanzó una fuerte crítica hacia el entorno mediático y la presión que se ejerce sobre la institución. Batista argumentó que existe una tendencia en la prensa a resaltar las carencias de Peñarol incluso en contextos de éxito ajeno, remarcando que el equipo logró imponerse a un rival que realizó inversiones de gran magnitud. Para el futbolista, el resultado final no solo decantó un título, sino que también trasladó la presión y el cuestionamiento externo hacia el equipo contrario.

Finalmente, el delantero se refirió al futuro del plantel y su deseo de fortalecer el grupo con caras conocidas. En ese sentido, reveló su estrecha relación con Guzmán Rodríguez y Damián García, manifestando su anhelo de volver a compartir vestuario con ambos jugadores. Con la Supercopa en mano, Batista concluyó que la entrega total del equipo fue la clave para inclinar la balanza en una final donde, tras el esfuerzo realizado, el ruido de la crisis cambió de vereda.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar