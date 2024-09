Gomensoro y su ilusión de llegar a la presidencia de Nacional

¿Con el área deportiva, te referís a Sebastián Taramasco?

"Los profesionales que estuvieron como en su momento Iván Alonso se los defendió a capa y espada y se lo dejo más tiempo de lo necesario. Cuando vino el cuationamienti fuerte de Taramasco se colocó una persona adicional (Eguren) pero no se cambió. Al finalizar la temporada, pasar raya y ver que se logró y que no. Pero entendemos que hay un desgaste y una situación donde las prioridades han sido marcadas a los tumbos. No queda claro incluso en los momentos que los fichajes se concretan. Vienen a destiempo. El club no tiene un plan claro que no permitan ese tipo de errores por mala praxis. Ejemplo el Diente había que traerlo en tiempo y forma para que pudiera jugar más minutos para que tenga otra gravitación como sabemos que la tiene. Lo mismo Coates, que vino pero se quedó en Europa para el partido de despedida y ya cuando vienen, llega con la posibilidad de jugar menos minutos y después tiene una lesión. Creemos que la apuesta no se hizo, no hubo convicción, no hubo levantar la mirada para soñar en grande y bueno así nos fue. Quedamos afuera del mundial de clubes y también de la Copa Libertadores".

¿Como se puede arreglar el pasivo del club?

"Primero hay una cuestión de coyuntura que nosotros la hemos trabajado y ya tenemos muy adelantado una suerte de situación de contingencia para un préstamo por afuera de los recursos naturales del club y una línea financiera de emergencia.Hay dos grandes capítulos que en una mirada ya de mediano y largo plazo. Entendemos que van a dar mucho mejor resultado que al día de hoy: 1) La transferencia de jugadores que entendemos que se han manejado mal. Han habido pobres desempeños de como hemos vendido y además también, en algunos fichajes hemos resignado algún porcentaje. Esa situación hay que analizarla, eventualmente auditar porque no nos cierran un montón de cosas. 2) Los derechos de televisión, estamos próximos a que termine un contrato que se ha comparado de una manera irregular respecto a lo que es la situación de mercado, producto de que los clubes adelantaban el dinero y la empresa teniendo contrato pagaba siempre por debajo del mercado. A partir de que la AUF esta patrocinando de alguna forma de que el contrato se libere, esperamos quedar con las manos libres y que haya libre competencia o incluso una venta directa de los derechos. Ya sabemos que la actual operadora está ofreciendo más de un 50% de aumento, porque quiere quedarse. No es inmediato, todavía queda un año más de contrato con la actual proveedora. Pero entendemos que ahí se va abrir otro fuerte ingreso adicional al que hoy tenemos".