Grave lesión de árbitro: tuvo que ser sustituido en el partido de Danubio ante Miramar

"Le agradezco a jugadores, entrenadores, a Danubio que ayer en todo momento se puso a disposición". También describió el momento de la lesión: "En el primer momento pensé que era un pisotón... sentí el pie flojo y no sentí un gran dolor, pero sí algo que nunca me había pasado".

Además el árbitro señaló que "Todavía no está confirmado si me van a operar. Hoy voy nuevamente al médico, ahí me van a realizar un estudio para determinar el grado de la lesión".