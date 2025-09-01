Hacete socio para acceder a este contenido

Rotura de tendón

Grave lesión de árbitro: tuvo que ser sustituido en el partido de Danubio ante Miramar

El árbitro explicó que todavía no está confirmada la operación de la grave lesión sufrida por Mathias de Armas.

Mathias de Armas tuvo rotura del tendón de Aquiles

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

Mathias de Armas, árbitro FIFA desde 2020, se enfrenta a un largo periodo de inactividad tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda durante el partido del sábado entre Miramar Misiones y Danubio. El incidente que generó la grave lesión ocurrió a los 19 minutos del segundo tiempo, obligando al juez a abandonar el campo de juego.

El árbitro de 31 años sintió un dolor agudo y pidió la sustitución al detenerse durante un contragolpe. La cuarta árbitra, Anahí Fernández, tomó su lugar en el partido. Inmediatamente después de la lesión, De Armas fue asistido por el cuerpo médico de Danubio y mostró notables dificultades para caminar.

Se espera que la lesión requiera cirugía y un proceso de rehabilitación que lo mantendrá alejado de la actividad profesional por, al menos, ocho meses.

En declaraciones a Carve Deportiva, De Armas expresó su gratitud por el apoyo de jugadores y equipos:

"Le agradezco a jugadores, entrenadores, a Danubio que ayer en todo momento se puso a disposición". También describió el momento de la lesión: "En el primer momento pensé que era un pisotón... sentí el pie flojo y no sentí un gran dolor, pero sí algo que nunca me había pasado".

Además el árbitro señaló que "Todavía no está confirmado si me van a operar. Hoy voy nuevamente al médico, ahí me van a realizar un estudio para determinar el grado de la lesión".

