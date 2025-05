¿Guillermo de Amores seguirá siendo el arquero de Peñarol?

En entrevista arealizada con el Polideportivo de Canal 12, De Amores comenzó hablando de su rendimiento en el club: “Me ha tocado jugar, no jugar, jugar y salir… muchas situaciones en este período en Peñarol. Ha sido una experiencia divina como forma de crecimiento individual, y la estoy disfrutando al máximo”.

Consultado acerca de la posibilidad de que Muslera llegue en este período de pases, respondió: “Hace mucho tiempo se habla de Fernando. Desde que yo vine, se dice que él pudo haber llegado en ese mismo período. El nombre de él está en todos los períodos”.

Reunión con Aguirre

Y contó que, junto a Martín Campaña, tuvieron una charla con Diego Aguirre “el viernes en Los Aromos”: “El entrenador ya nos confirmó cómo va a ser la situación el semestre que viene. No me corresponde a mí decirlo, pero sabemos cómo va a terminar esto. Individualmente, sé lo que se viene en los próximos días”.

“Uno está tranquilo. En principio, tengo contrato hasta fin de año. Ahora estoy jugando. No me pongo a pensar mucho más. Si viene una propuesta, la analizaré. No estoy pensando en irme en este momento porque voy día a día”, comentó.

De Amores criticó que “el manejo no es el ideal”, dijo que fue “un poco injusto todo lo que se ha dado” y además declaró que hay situaciones que lo “golpean”, aunque “sabe cómo son las reglas del juego”.

“El año pasado tuve propuestas para partir y el club decidió no dejarme ir”, concluyó recordando el arquero, que llegó a Peñarol a mediados de 2023 y hasta el momento disputó 41 partidos, en los que recibió 34 goles.

Rescindió Báez

Diego Aguirre anunció en las últimas horas que Jaime Báez no continuará en Peñarol. El extremo rescindió contrato con los carboneros y en los próximos días viajará a Italia por temas personales. En ese país vivió durante nueve años entre 2015 y 2024, cuando retornó a Uruguay para cumplir su sueño de jugar en Peñarol. Tiene ofertas para jugar ahí.

Desde su llegada al aurinegro a mediados del pasado año, disputó 34 partidos entre todas las competiciones y marcó seis goles, tres de ellos muy recordados por ser en la Libertadores que Peñarol llegó a semifinales.

Este año jugó 17 encuentros, 14 de ellos como titular. Sumó un total de 1.018 minutos y convirtió dos tantos.