Ignacio Ruglio: "Más veo lo que pasa en la AUF y más feliz estoy de estar por fuera"

El candidato oficialista al presidencia de Nacional, José Decurnex, explicó en ese mismo medio: “Se habló mucho de dinero que se prestó. Todos los años pasó lo mismo, participando de competencias Conmebol podes pedir adelantos”. Al respecto, Ruglio desmentió los dichos de Decurnex acerca de los 4 millones de dólares que recibió Nacional de la Conmebol: “Decurnex miente y cuando quiera vamos a un debate"

“Lo que dice sabe que no es verdad”, el presidenciable explicó ese monto en adelantos por clasificación a copas internacionales y “no es así”, aseguró Ruglio.

“Él está hablando de adelantos Conmebol, pero no tiene nada que ver con el plan presentado en Fiscalía que se llama ‘Convenio Nacional’, dijo.

“Es un convenio por un dinero que fueron a pedir de 4 millones de dólares a descontar con el 25% de sus ingresos por año, sin garantía, ni intereses. A eso se suma que además tomó el Fondo de Fortalecimiento por otros 3 millones”, recordó Ruglio.

En total, “al final del 2022 le dieron 7 millones de dólares”, advirtió el presidente carbonero.

Ignacio Ruglio: “Al resto del fútbol uruguayo le dijeron: ‘Ellos este año van a jugar con 7 millones más que ustedes’. Por tanto alteraron hasta la deportividad”.

Sobre el “Plan de Fortalecimiento” que generó la AUF con fondos de Conmebol explicó el trasfondo que hay detrás: “Vos les das a los clubes 200.000 dólares a descontar a partir del 2026 simplemente para que después te sean leales en sus votos, porque no tiene otro sentido”.

Ruglio dijo que “Peñarol tiene el enorme orgullo de ser uno de los cuadros del fútbol uruguayo que no los agarró, a pesar de ser a interés cero. Esto no se llama Fondo de Fortalecimiento; es compra de votos".

“No es tal Fondo de Fortalecimiento, porque no generás un control, sino una deuda a partir de ese año, lo mismas deudas que antes tomaban con Tenfield. En aquel momento como tenían dinero para cobrar por contrato a fututo, los clubes siempre iban tres años adelantados. La salvedad es que Tenfield era con fondos privados, ahora es con fondos nuestros”, manifestó el aurinegro.

Sobre el reparto de dinero analizó: “Le dieron 800.000 dólares a Sud América, y no es contra ellos, es un ejemplo, ya que bienvenidos sean los dirigentes que lograron esos préstamos. No hay canchas iluminadas para jugar de noche en Montevideo, pero sí había para entregarle a ellos, que después estaban desesperados para que no se fueran a la C y pasara a ser pérdida”.

Explicó que "desde Conmebol mandaron diez millones de dólares, Peñarol y Nacional podían tomar dos, al final Nacional tomó 2.950.000 a descontar, según lo papeles que presentaron en Fiscalía, a partir del 2026. Es decir, endeudás a los clubes dos o tres años para adelante, que no sabes lo que va a pasar”.

"No necesito ser alcahuete de la AUF"

Respecto a las irregularidades investigdas respecto de la gestión económica de la AUF, Ruglio expresó: “Más veo lo que pasa en la AUF y más feliz estoy de estar por fuera”.

“A mí no me interesa ni la FIFA, ni la Conmebol, ni un carguito, ni un veedor de 1.000 dólares por mes, ni nada”, aseveró.

“Nosotros, gracias a dios, estamos fuera de todo ese mundillo y con el club sumamente ordenado para no depender de nadie de ellos ni de tener que tomar sus créditos”.

Ruglio anunció: "Cuando me vaya de Peñarol, iré al campo con mis nietos y vuelvo sentadito a la tribuna. No necesito ser alcahuete de la AUF para que el día de mañana me den un carguito en algún lado”.