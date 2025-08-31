Ignacio Sosa vive un momento particular: combina la alegría de haber cumplido el sueño de jugar y afianzarse en Peñarol con la certeza de que su futuro ya está escrito lejos de Uruguay. El joven volante confirmó en entrevista con El Espectador Deportes que a fin de año se incorporará al Red Bull Bragantino de Brasil, pero dejó claro que su salida no será precipitada.
Habló el protagonista
Ignacio Sosa, entre el sueño cumplido y el desafío de despedirse bien de Peñarol
Ignacio Sosa confirmó que partirá al Bragantino de Brasil a fin de año, aunque aseguró que su prioridad inmediata es disfrutar del presente en Peñarol y pelear por el bicampeonato.