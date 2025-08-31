Ignacio Sosa, entre el sueño cumplido y el desafío de despedirse bien de Peñarol

El respaldo del plantel y cuerpo técnico de Peñarol

En medio de rumores y ansiedades, el respaldo del plantel fue clave. Sosa recordó las conversaciones con el capitán Maximiliano Olivera y con el entrenador Diego Aguirre, quienes le aconsejaron mantener la calma y confiar en que los aspectos contractuales los manejaría su entorno. “Diego es Peñarol, genera algo que no lo genera nadie. Maxi como capitán mantiene el orden y siempre está ahí para apoyarnos. Eso se valora mucho cuando uno es joven”, afirmó con gratitud.

Mientras los dirigentes ultiman los detalles de su traspaso, Sosa se concentra en el desafío inmediato: defender la camiseta aurinegra hasta diciembre y aportar para que el equipo alcance el bicampeonato. Su futuro en Brasil está asegurado, pero su presente sigue teñido de amarillo y negro.