Deportes Sosa | Peñarol | Bragantino

Habló el protagonista

Ignacio Sosa, entre el sueño cumplido y el desafío de despedirse bien de Peñarol

Ignacio Sosa confirmó que partirá al Bragantino de Brasil a fin de año, aunque aseguró que su prioridad inmediata es disfrutar del presente en Peñarol y pelear por el bicampeonato.

Por Redacción de Caras y Caretas

Ignacio Sosa vive un momento particular: combina la alegría de haber cumplido el sueño de jugar y afianzarse en Peñarol con la certeza de que su futuro ya está escrito lejos de Uruguay. El joven volante confirmó en entrevista con El Espectador Deportes que a fin de año se incorporará al Red Bull Bragantino de Brasil, pero dejó claro que su salida no será precipitada.

“Estoy feliz acá, no tengo ningún apuro en irme”, confesó, relatando que incluso pidió a su representante calmar las negociaciones. La cláusula contractual que le permitía marcharse de inmediato nunca estuvo en sus planes ejecutar: “No quería irme por la puerta de atrás de Peñarol”.

El presente de Sosa en el club aurinegro está marcado por un proceso de sacrificio y paciencia. “En 2024 no tuve tanta chance, pero me preparé para este momento. Hoy disfruto de estar en Peñarol, que fue mi sueño desde siempre”, explicó. Sus palabras reflejan no solo el crecimiento personal, sino también el valor que tiene para él vestir la camiseta mirasol en un rol protagónico.

El respaldo del plantel y cuerpo técnico de Peñarol

En medio de rumores y ansiedades, el respaldo del plantel fue clave. Sosa recordó las conversaciones con el capitán Maximiliano Olivera y con el entrenador Diego Aguirre, quienes le aconsejaron mantener la calma y confiar en que los aspectos contractuales los manejaría su entorno. “Diego es Peñarol, genera algo que no lo genera nadie. Maxi como capitán mantiene el orden y siempre está ahí para apoyarnos. Eso se valora mucho cuando uno es joven”, afirmó con gratitud.

Mientras los dirigentes ultiman los detalles de su traspaso, Sosa se concentra en el desafío inmediato: defender la camiseta aurinegra hasta diciembre y aportar para que el equipo alcance el bicampeonato. Su futuro en Brasil está asegurado, pero su presente sigue teñido de amarillo y negro.

