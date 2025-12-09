Peñarol: Aguirre habló con Vallejo y tiene un zaguero apuntado que juega en el exterior

De los 11 futbolistas que terminan contrato en diciembre, es un hecho que -por lo menos- seis no continuarán. Pedro Milans, Gastón Silva, Damián Suárez, Héctor Villalba y Marco Oroná no seguirán en la institución carbonera. Mathías de Ritis tampoco continuará en Peñarol y el arquero Brian Cortés tampoco estaría en los planes del entrenador.

Otra salida prácticamente confirmada es la de Maximiliano Silvera, quien también finaliza contrato a fin de año. El atacante pidió un aumento salarial que el club mirasol no se dispuso a aceptar, por lo que no renovará. Sobre su futuro, negocia con Nacional y además tiene sondeos del exterior.

Lucas Hernández era otro de los jugadores que terminaba contrato en diciembre, pero, tras su lesión de meniscos, Peñarol se comprometió a renovarle al lateral izquierdo mientras se recupera. David Terans, quien también finalizaba vínculo y arrastra una lesión, seguirá en el club. Ambos comenzarán la temporada a la orden de Diego Aguirre.

Jaime Báez, que rescindió en mayo para volver en setiembre tras no encontrar club en Italia, no fue una carta de solución para la Fiera, quien en aquel entonces pidió que el atacante volviera. De esta manera, es probable que tampoco siga de cara al 2026, ya que también finaliza contrato en diciembre.

En cuanto a contratos que se vencen, está la situación de Matías Arezo. Desde el conjunto carbonero negocian con Gremio de Porto Alegre, aunque Peñarol está lejos de acercarse a la opción de compra de 4.000.000 dólares.

Las posibles altas

Peñarol sigue pensando en reforzar el arco para la temporada 2026 y el nombre de Washington Aguerre, hoy en Independiente de Mellín, sigue estando arriba de la mesa. Se manejaron otros nombres como el de Gastón Olveira (Olimpia de Paraguay) e Ignacio de Arruabarrena (Barcelona de Guayaquil), pero por ahora no están en el radar de Peñarol.

Para suplir a Ignacio Sosa que partió al Red Bull Bragantino de Brasil, uno de los futbolistas en carpeta es Roberto el Indio Fernández, volante central uruguayo de 27 años que actualmente se encuentra en Godoy Cruz de Argentina.

Peñarol tiene a varios extremos sobre la mesa, aunque ninguno cerca de cerrar. Nicolás Vallejo interesa y Diego Aguirre ya se comunicó con el jugador para manifestarle su interés. Vallejo pertenece a Independiente de Avellaneda, pero Liverpool tiene una opción de compra que está dispuesto a ejecutarla. Al extremo le seduce jugar en el carbonero, y la situación podría destrabarse y llegar a los aurinegros si el Grupo Pachuca le compra la ficha a Independiente y se lo cede a Peñarol. El club argentino tiene una deuda importante con los mexicanos.

Hay dos nombres a los que el club aurinegro apuntó para reforzar el ataque en el puesto de centrodelantero. Uno es Abel Hernández, el goleador del Campeonato Uruguayo 2025 con Liverpool, y el otro es Facundo Batista, que actualmente está en Atlético Nacional de Medellín. Ambos supieron vestir la camiseta carbonera anteriormente.

Finalmente, Peñarol también le apunta a un zaguero. El jugador elegido por Aguirre sería Hugo Magallanes. El ex Cerro Largo está en Everton de Chile, es jugador del Grupo Pachuca y por ahí puede llegar a Peñarol, aunque León de México pretende contar con Magallanes para la próxima temporada.